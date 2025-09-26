Ezeket az időtlen alapdarabokat szerezd be őszre, ha jövőre is viselni szeretnéd őket
Depositphotos

Címlap / Stílus / Divat / Ezeket az időtlen alapdarabokat szerezd...

Ezeket az időtlen alapdarabokat szerezd be őszre, ha jövőre is viselni szeretnéd őket

Fehér Dia
Írta 2025.09.26.

Az őszi divat alapjai a letisztult, minőségi darabok. Fedezd fel, melyek azok az alapdarabok, amelyekkel biztosan nem fogsz mellé.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Ha a következő szezonban az a célod, hogy okosan költsd a pénzed, és ne olyan darabokat vegyél, amiket pár hónap múlva már unottan tolsz félre, akkor jó helyen jársz. Én alapvetően mindig inkább biztonsági játékos vagyok vásárlásban, és megtanultam, mi az, ami tényleg időtálló befektetés és mit nem érdemes megvennem.

A jó hír az, hogy az őszi divat alapjai eleve a letisztult, minőségi darabok – vagyis könnyű úgy költeni, hogy közben igazán szerethető és hordható ruhákat vegyél. Össze is gyűjtöttem hét olyan kategóriát, amikben biztosan nem csalódsz. Kattints végig, és inspirálódj a szezon legjobb outfitjeiből is!

1. Egyszerű, de minőségi pulóverek

Kötött pulcsiból nem érdemes az olcsóbb és rosszabb anyagút választanod, ha teheted. A gyengébb anyagú pulcsik gyakran már egy szezon után kibolyhosodnak, kinyúlnak, és mehetnek is a szelektívbe. Érdemesebb inkább kevesebbet venni, de minőségibbet – ezek évekig elkísérnek, ha jól bánsz velük.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/7
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Van 10 dolog, amit SOHA ne tárolj a kerti fészerben

Van 10 dolog, amit SOHA ne tárolj a kerti fészerben
5+1 jel, hogy a fagyasztódat rossz hőmérsékletre állítottad be

5+1 jel, hogy a fagyasztódat rossz hőmérsékletre állítottad be
Nem biztos, hogy a balszerencse következik: ezt jelenti az összetört tükör valójában 

Nem biztos, hogy a balszerencse következik: ezt jelenti az összetört tükör valójában 
Döbbenetes dolog történik a szervezeteddel, ha edzés után alkoholt iszol

Döbbenetes dolog történik a szervezeteddel, ha edzés után alkoholt iszol
Ezek a férfi kapuzárási pánik jelei. A nő egyáltalán segíthet?

Ezek a férfi kapuzárási pánik jelei. A nő egyáltalán segíthet?
A nyugalom 5 árnyalata – a relax hatás színei a lakásban

A nyugalom 5 árnyalata – a relax hatás színei a lakásban
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK