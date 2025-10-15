Ezeken a varázslatos helyeken játszódik a Virgin River – Melyiket fedeznéd fel elsőként?
Ezeken a varázslatos helyeken játszódik a Virgin River – Melyiket fedeznéd fel elsőként?

Nyul Debóra
Írta 2025.10.15.

A Virgin River sorozat lenyűgöző helyszíneket mutat be, amelyeket valóságban is meglátogathatunk. Fedezd fel a sorozat forgatási helyszíneit Kanadában, és merülj el a bájos kisvárosi hangulatban!

Van egy kisváros, amelynek a lakói mindig tudják egymás nevét (és titkait is), a verandákról hegyekre nyílik kilátás, az éjszakai égbolt csillagoktól ragyog, és a pult mögött álló sármos férfiakból bármikor lehetnek főhősök. Ha úgy érzed, ismerős ez a világ, akkor valószínűleg te is elmerültél már a Netflix Virgin River sorozatának univerzumában. De mi van akkor, ha azt mondjuk: ezt a csodás helyet – legalábbis részben – te is bejárhatod?

A Virgin River ugyan Kaliforniában játszódik, valójában azonban egy kitalált városka. Ez persze nem akadályozhat meg minket abban, hogy valódi, lenyűgöző kanadai tájakon keresztül „beléphessünk” ebbe a bájos világba. A sorozat forgatási helyszínei között olyan helyek szerepelnek, amelyek önmagukban is megérnek egy utazást. Nézzük, hova kell repülnöd, ha szeretnéd a saját szemeddel látni Virgin Rivert!

Bowen-sziget – ahol minden elkezdődött

Az Oprah Daily a Virgin River forgatási helyei közül többet is feltárt egy alkalommal. Tudtad például, hogy a sorozat ikonikus külső jeleneteinek jelentős részét a festői Bowen-szigeten, azon belül is Snug Cove-ban forgatták? Ez a nyugodt, zöld sziget Vancouver közelében található, és tökéletes célpont egy hétvégi kiruccanáshoz. A kompút már önmagában élmény, a hely pedig annyira idilli, hogy szinte várjuk, mikor bukkan fel Jack vagy Mel a sarkon.

