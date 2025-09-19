Az ősz legjobb része: 8 átmeneti kabát, ami téged is levesz a lábadról

Az ősz egyik legjobb része, hogy végre előkerülhetnek a kedvenc kabátjaink. Az átmeneti darabok olyanok, mint a szezon titkos fegyverei: nem túl melegek, viszont bármit feldobnak.

Ballonkabát: a klasszikus

A ballonkabát az a darab, ami nélkül egyszerűen nincs ősz. Letisztult, elegáns, és egy pillanat alatt stílusossá varázsolja a szettedet. Idén nemcsak a bézs és a fekete számít alapdarabnak, hanem a színes verziók is: próbálj ki egy mély bordót, mohazöldet vagy akár halványkéket. Egy ballonkabát tökéletesen működik farmerrel és sportcipővel, de ha szoknyát vagy ruhát veszel alá, azonnal úgy fogsz kinézni, mintha a párizsi utcáról sétáltál volna ki.

