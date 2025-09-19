Az ősz legjobb része: 8 átmeneti kabát, ami téged is levesz a lábadról
Az ősz legjobb része: 8 átmeneti kabát, ami téged is levesz a lábadról

2025.09.19.

Az ősz egyik legjobb része, hogy végre előkerülhetnek a kedvenc kabátjaink. Az átmeneti darabok olyanok, mint a szezon titkos fegyverei: nem túl melegek, viszont bármit feldobnak.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Az ősz egyik legjobb része, hogy végre előkerülhetnek a kedvenc kabátjaink. Az átmeneti darabok olyanok, mint a szezon titkos fegyverei: nem túl melegek, viszont bármit feldobnak. Ráadásul most annyi izgalmas trend közül válogathatunk, hogy szinte lehetetlen lesz csak egyet választani. Mutatom, melyik kabát mit tud, és hogyan érdemes hordani őket.

Ballonkabát: a klasszikus

A ballonkabát az a darab, ami nélkül egyszerűen nincs ősz. Letisztult, elegáns, és egy pillanat alatt stílusossá varázsolja a szettedet. Idén nemcsak a bézs és a fekete számít alapdarabnak, hanem a színes verziók is: próbálj ki egy mély bordót, mohazöldet vagy akár halványkéket. Egy ballonkabát tökéletesen működik farmerrel és sportcipővel, de ha szoknyát vagy ruhát veszel alá, azonnal úgy fogsz kinézni, mintha a párizsi utcáról sétáltál volna ki.

