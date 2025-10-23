Ezek az apró szervek oltári nagy munkát végeznek. Ezzel a 10 szokással károsítod a veséidet

Veséink minden nap kiszűrik a szervezetünkben keringő méreganyagokat, szabályozzák a folyadékháztartást és hozzájárulnak ahhoz is, hogy a vérnyomásunk rendben legyen. Ha azonban hosszú ideig rossz szokásokat követünk, a veséink csendben megsínylik a gondoskodás hiányát.
Nézzük, mik azok a mindennapi rutinok, amelyek alattomosan károsíthatják őket!
Túl sok sót használsz
A só felerősíti az ízeket, de sajnos ha sokat használsz belőle, akkor azzal többek között a veséidet is károsítod. Ha a szervezetben túl sok a nátrium, a veséknek sokkal nehezebb kiszűrni a felesleget, ráadásul a magas sóbevitel vérnyomás-, valamint gyomorproblémákhoz is vezethet.
A WHO napi ajánlása mindössze 5 gramm, ami nagyjából egy teáskanálnak felel meg – és ebben benne van minden, amit az ételekkel együtt elfogyasztasz, nemcsak a főzéshez használt mennyiség. Ha úgy érzed, ízetlen lenne az étel só nélkül, próbáld meg fokhagymával, hagymával, zöldfűszerekkel feldobni – így az ételek is izgalmasabbak, a veséid pedig hálásak lesznek!