iStock

Ezek az apró szervek oltári nagy munkát végeznek. Ezzel a 10 szokással károsítod a veséidet

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.23.

Amíg fiatalok vagyunk és egészségesnek érezzük magunkat, ritkán gondolunk rá, mennyire fontosak a veséink. Pedig ezek az apró, bab alakú szervek elképesztő munkát végeznek!

Veséink minden nap kiszűrik a szervezetünkben keringő méreganyagokat, szabályozzák a folyadékháztartást és hozzájárulnak ahhoz is, hogy a vérnyomásunk rendben legyen. Ha azonban hosszú ideig rossz szokásokat követünk, a veséink csendben megsínylik a gondoskodás hiányát.

Nézzük, mik azok a mindennapi rutinok, amelyek alattomosan károsíthatják őket!

Túl sok sót használsz

A só felerősíti az ízeket, de sajnos ha sokat használsz belőle, akkor azzal többek között a veséidet is károsítod. Ha a szervezetben túl sok a nátrium, a veséknek sokkal nehezebb kiszűrni a felesleget, ráadásul a magas bevitel vérnyomás-, valamint gyomorproblémákhoz is vezethet.

A WHO napi ajánlása mindössze 5 gramm, ami nagyjából egy teáskanálnak felel meg – és ebben benne van minden, amit az ételekkel együtt elfogyasztasz, nemcsak a főzéshez használt mennyiség. Ha úgy érzed, ízetlen lenne az étel só nélkül, próbáld meg fokhagymával, hagymával, zöldfűszerekkel feldobni – így az ételek is izgalmasabbak, a veséid pedig hálásak lesznek!

