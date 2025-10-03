Ezek a borzasztó dolgok történnek a testeddel, ha telefonozol a mosdóban
iStock

Ezek a borzasztó dolgok történnek a testeddel, ha telefonozol a mosdóban

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.03.

Sokan szeretünk néhány percet eltölteni a mosdóban a telefonunkkal, de ez a szokás komoly egészségügyi kockázatokat rejthet. Tudj meg többet arról, miért érdemes lemondani erről a rossz szokásról!

A mi családunkban nem én vagyok az, aki rekordidőt tölt a mosdóban – de azért nekem is van egy rossz szokásom. Amikor a lányom kicsi volt, sokszor csak a mosdóban jutott néhány percem magamra. Talán ekkor kezdtem zsebre vágni a telefonom… Eleinte csak pár gyors üzenetváltás, később egy kis extra görgetés a hírek között és már el is szálltak a percek. Ismerős? Tudom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hiszen a tanulmányok szerint egyre többen nyomkodjuk a mobilt a mellékhelyiségben (is). Pedig ez a látszólag ártalmatlan szokás komoly egészségügyi gondokhoz vezethet!

A leggyakoribb következmény: aranyér

Kutatások szerint azok, akik rendszeresen telefont használnak a WC-n, jóval nagyobb eséllyel küzdenek aranyérrel. Ennek oka egyszerű: a hosszabb ideig tartó ülés extra nyomást gyakorol a végbél körüli vénákra, ami előbb-utóbb gyulladáshoz, kitáguláshoz és kellemetlen tünetekhez vezet. Egy egészséges székletürítés általában 2-3 percet vesz igénybe – ha valaki 10-15 percig ül (vagy még tovább), az már túl hosszú időnek számít.

Az aranyér nemcsak kellemetlen viszketést, irritációt és vérzést okozhat, hanem komoly szövődményeket is, például fájdalmas trombózist. Egy friss kutatás szerint a WC-n való telefonozás közel 50%-kal növeli az aranyér kockázatát – egyszerűen azért, mert túl sokáig ülünk. Szóval nem éri meg kockáztatni, főleg nem akkor, ha egyébként is hajlamod van rá!

