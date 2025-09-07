Ez most a 4 legmenőbb skandi trend őszre – a koppenhágai kifutókról

Ha van város, ami az utóbbi években igazán belopta magát a divatrajongók szívébe, az egyértelműen Koppenhága. A dán főváros nemcsak a minimalista életstílus miatt lett példaértékű, hanem mert a divathete igazán vonzó sokak számára. A koppenhágai fashion week szezonról szezonra egyre több hírességet, szerkesztőt és influenszert vonz – most például Pamela Anderson is a vendégek között ült.

Az esemény varázsa abban rejlik, hogy egyszerre ad teret a feltörekvő tervezőknek és az ikonikus, bejáratott márkáknak. Az újak közül olyan neveket ismerhettünk meg, mint Freya Dalsjø vagy Anne Sofie Madsen, míg a kedvencek közül Cecilie Bahnsen és a Baum und Pferdgarten hozta a megszokott, kifinomult stílust. Az eredmény? Egy színes, izgalmas kavalkád, ami egyszerre inspirál és meglep.

Nézzük is, melyek voltak a legizgalmasabb trendek Koppenhágából!

1. Sportos felső + játékos szoknya = a skandináv csavar

A skandinávok imádják a kontrasztokat, és idén a sportos darabokat ötvözték romantikus, nőies elemekkel. A kifutón láttunk krémszínű szettet magassarkúval és fehér zoknival, élénkkék széldzsekit pasztell sárga szoknyával, és még gyűrött hatású midi szoknyát is egy harsány anorákkal.

A tanulság? Ne csak sportcipővel képzeld el a széldzsekidet – párosítsd bátran szoknyával és nőies kiegészítőkkel, és máris megvan a friss, bohém, nagyon skandináv hatás.

