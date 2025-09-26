Ez lesz az őszi csizmadivat: már most beleszeretsz valamelyikbe!
iStock

Ez lesz az őszi csizmadivat: már most beleszeretsz valamelyikbe!

Schuster Borka
Írta 2025.09.26.

Az őszi szezonban számos izgalmas csizma trend közül válogathatsz, amelyek minden öltözéket különlegessé tesznek. Ismerd meg a legnagyobb trendeket, amelyek idén ősszel uralkodnak majd.

Mi sem örülünk neki, hogy vége a reggeli teraszon kávézás idejének, de ha van valami jó az őszben, akkor az az, hogy elővehetjük a kedvenc csizmáinkat, amik minden outfittet különlegessé tesznek. Az idei őszi trendekben ráadásul rengeteg lehetőség rejlik, mutatjuk, idén mik lesznek a legnagyobb trendek, amik a 2025-ös őszi szezonban a te fantáziádat is megmozgatják majd.

Morgan vörös – a burgundy újragondolva

Az ősz egyik uralkodó színe a burgundy, vagyis a mély, bordó árnyalat. Ez a szín azzal az előnnyel érkezik, hogy szinte minden bőrtónushoz illik, és a legtöbb ruhatárban jól kombinálható: farmerrel, sötét nadrággal, de akár finom kötött pulcsikkal is remek páros. Egy burgundy bokacsizma például azonnal őszi hangulatot ad egy semleges kabáthoz, vagy felélénkíti a bézs- illetve föld-árnyalatú ruhadarabokat. Ha most beruházol egy ilyen színű darabba, évek múlva is stílusos választás lesz.

