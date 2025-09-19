Ez az ősz 5 kedvenc hajszíne. A harmadik szenzációs!

Az ősz beköszöntével nemcsak a levelek színei változnak – a hajtrendekben is mindig akad valami új, izgalmas és inspiráló. Összeválogattuk neked 2025 őszének legfényesebb, legdivatosabb tónusait, amelyeket mindenképp érdemes megfontolni, ha szeretnél frissíteni a frizurádon.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Silk gloss blonde

A „selyem fényű” szőke árnyalat az ősz egyik nagy kedvence lesz. Az olyan semleges, finoman világos tónusok, mint a „mushroom gold”, a „whipped vanilla” vagy a semleges pezsgő/champagne színárnyalatok mind ebbe az irányba mutatnak. Ez a fajta szőke különösen jól mutat a vékonyabb, finom szálú, hullámos vagy egyenes hajon, mert a fényessége és a fénytörései kiemelik a hajszálakat – az összhatás puha, kifinomult. Világos vagy közepesen világos bőrtónusokhoz ajánlott.

A cikk folytatódik, lapozz!