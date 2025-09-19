Ez az ősz 5 kedvenc hajszíne. A harmadik szenzációs!
iStock

Címlap / Stílus / Haj / Ez az ősz 5 kedvenc hajszíne. A...

Ez az ősz 5 kedvenc hajszíne. A harmadik szenzációs!

Schuster Borka
Írta 2025.09.19.

Az ősz beköszöntével nemcsak a levelek színei változnak – a hajtrendekben is mindig akad valami új, izgalmas és inspiráló. Összeválogattuk neked 2025 őszének legfényesebb, legdivatosabb tónusait, amelyeket mindenképp érdemes megfontolni, ha szeretnél frissíteni a frizurádon.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Silk gloss blonde

A „selyem fényű” szőke árnyalat az ősz egyik nagy kedvence lesz. Az olyan semleges, finoman világos tónusok, mint a „mushroom gold”, a „whipped vanilla” vagy a semleges pezsgő/champagne színárnyalatok mind ebbe az irányba mutatnak. Ez a fajta szőke különösen jól mutat a vékonyabb, finom szálú, hullámos vagy egyenes hajon, mert a fényessége és a fénytörései kiemelik a hajszálakat – az összhatás puha, kifinomult. Világos vagy közepesen világos bőrtónusokhoz ajánlott.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Hogyan lassíthatjuk le az idő múlását?

Hogyan lassíthatjuk le az idő múlását?
Pollenjelentés: a parlagfű továbbra is erősen támad

Pollenjelentés: a parlagfű továbbra is erősen támad
E csillagjegy a szülöttje az ideális útitársad a horoszkópod szerint

E csillagjegy a szülöttje az ideális útitársad a horoszkópod szerint
Két jó módszer van a sminkes ecsetek kimosására

Két jó módszer van a sminkes ecsetek kimosására
Hoppá: ez az élelmiszer valóban segít, hogy ne akarj nassolni

Hoppá: ez az élelmiszer valóban segít, hogy ne akarj nassolni
Rengeteg a hormon a tejtermékekben, és nem csak ez a gond velük

Rengeteg a hormon a tejtermékekben, és nem csak ez a gond velük
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK