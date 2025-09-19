Ez az ősz 5 kedvenc hajszíne. A harmadik szenzációs!

Silk gloss blonde
A „selyem fényű” szőke árnyalat az ősz egyik nagy kedvence lesz. Az olyan semleges, finoman világos tónusok, mint a „mushroom gold”, a „whipped vanilla” vagy a semleges pezsgő/champagne színárnyalatok mind ebbe az irányba mutatnak. Ez a fajta szőke különösen jól mutat a vékonyabb, finom szálú, hullámos vagy egyenes hajon, mert a fényessége és a fénytörései kiemelik a hajszálakat – az összhatás puha, kifinomult. Világos vagy közepesen világos bőrtónusokhoz ajánlott.
