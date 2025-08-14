Ez az illat teszi a nőt a legvonzóbbá – a férfiak szerint
istockphoto.com

Címlap / Stílus / Test / Ez az illat teszi a nőt a legvonzóbbá – a férfiak szerint

Ez az illat teszi a nőt a legvonzóbbá – a férfiak szerint

O. Zselyke
Írta 2025.08.14.

A parfümök világa rendkívül változatos és személyes, ám mégis léteznek olyan illatok, amelyeket a férfiak kifejezetten vonzónak találnak. Számos tanulmány foglalkozik azzal, hogy pontosan mely illatok a legcsábítóbbak, és a tudományos kutatások is rávilágítottak, hogy bizonyos esszenciák különleges hatással vannak a férfiak érzékszerveire.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Az emberi érzékszervek és az illatok vonzása

Az emberi orr több mint 400 különböző aromát képes azonosítani, és ez az érzékszerv rendkívül érzékeny a feromonokra és más illatanyagokra.

Egyes kutatások szerint az illatok akár 75%-ban is képesek befolyásolni egy ember elérzékelését és vonzalmait.

A Chicagói Egyetem tanulmánya szerint az érzékszervek közötti kommunikáció rendkívül bonyolult, és az illatok az érzelmekre gyakorolt hatásuk segítségével jelentős mértékben képesek fokozni a vonzalmat.

A virágos illatok varázsa

unsplash.com

Nem meglepő, hogy a virágos illatok, mint a jázmin, a rózsa vagy a gyöngyvirág, már évszázadok óta hódítanak. Egy 2012-es brit kutatás eredményei szerint, amelyet a London School of Economics folytatott le, a férfiak a virágos és édes illatokat különösen nőiesnek és vonzónak tartják.

Ezek az aromaanyagok nemcsak romantikus hangulatot teremtenek, de gyakran olyan emlékeket is idéznek fel, amelyek kapcsolódnak a tisztasághoz és a frissességhez, ami szintén növeli vonzerejüket.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

Ezt a 8 elbűvölő parfümöt sztárok viselték az esküvőjükön

Ezt a 8 elbűvölő parfümöt sztárok viselték az esküvőjükön ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK