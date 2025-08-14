Ez az illat teszi a nőt a legvonzóbbá – a férfiak szerint

Az emberi érzékszervek és az illatok vonzása
Az emberi orr több mint 400 különböző aromát képes azonosítani, és ez az érzékszerv rendkívül érzékeny a feromonokra és más illatanyagokra.
A Chicagói Egyetem tanulmánya szerint az érzékszervek közötti kommunikáció rendkívül bonyolult, és az illatok az érzelmekre gyakorolt hatásuk segítségével jelentős mértékben képesek fokozni a vonzalmat.
A virágos illatok varázsa
Nem meglepő, hogy a virágos illatok, mint a jázmin, a rózsa vagy a gyöngyvirág, már évszázadok óta hódítanak. Egy 2012-es brit kutatás eredményei szerint, amelyet a London School of Economics folytatott le, a férfiak a virágos és édes illatokat különösen nőiesnek és vonzónak tartják.
Ezek az aromaanyagok nemcsak romantikus hangulatot teremtenek, de gyakran olyan emlékeket is idéznek fel, amelyek kapcsolódnak a tisztasághoz és a frissességhez, ami szintén növeli vonzerejüket.