Ez az illat teszi a nőt a legvonzóbbá – a férfiak szerint

A parfümök világa rendkívül változatos és személyes, ám mégis léteznek olyan illatok, amelyeket a férfiak kifejezetten vonzónak találnak. Számos tanulmány foglalkozik azzal, hogy pontosan mely illatok a legcsábítóbbak, és a tudományos kutatások is rávilágítottak, hogy bizonyos esszenciák különleges hatással vannak a férfiak érzékszerveire.

A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az emberi érzékszervek és az illatok vonzása

Az emberi orr több mint 400 különböző aromát képes azonosítani, és ez az érzékszerv rendkívül érzékeny a feromonokra és más illatanyagokra.

Egyes kutatások szerint az illatok akár 75%-ban is képesek befolyásolni egy ember elérzékelését és vonzalmait.

A Chicagói Egyetem tanulmánya szerint az érzékszervek közötti kommunikáció rendkívül bonyolult, és az illatok az érzelmekre gyakorolt hatásuk segítségével jelentős mértékben képesek fokozni a vonzalmat.

A virágos illatok varázsa

Nem meglepő, hogy a virágos illatok, mint a jázmin, a rózsa vagy a gyöngyvirág, már évszázadok óta hódítanak. Egy 2012-es brit kutatás eredményei szerint, amelyet a London School of Economics folytatott le, a férfiak a virágos és édes illatokat különösen nőiesnek és vonzónak tartják.

Ezek az aromaanyagok nemcsak romantikus hangulatot teremtenek, de gyakran olyan emlékeket is idéznek fel, amelyek kapcsolódnak a tisztasághoz és a frissességhez, ami szintén növeli vonzerejüket.