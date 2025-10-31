Ez a Te novemberi megerősítésed – csillagjegyed szerint
Ez a Te novemberi megerősítésed – csillagjegyed szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.31.

November tökéletes arra, hogy megerősítésekkel támogasd magadat. Fedezd fel, milyen erőt adó mondatok segíthetnek zodiákusod szerint ebben a hónapban.

Ez a novemberi megerősítésed, zodiákusod szerint

November tökéletes arra, hogy megerősítésekkel támogasd magadat: olyan rövid, erőt adó mondatokkal, amelyek emlékeztetnek arra, hogy az ősz derekán is képes vagy megteremteni a saját egyensúlyodat.

Kos

„Én vagyok a saját életem vezetője.”

Bármennyire hideg van odakinn, benned most is izzik a tűz – novemberben minden arról szól, hogy ezt a tüzet ne is hagyd kihunyni. A hónap energiái arra bátorítanak, hogy végre megtegyél egy olyan lépést, amit eddig halogattál. Bízz magadban: a lendület a te oldaladon áll!

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

