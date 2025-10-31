Ez a forró ital segít megőrizni a szellemi frissességedet – egy új tanulmány szerint

A gondolkodásunk tisztasága, emlékeink élénksége és a szellemi frissesség megőrzése életünk minden szakaszában fontos – és ezért sokkal többet tehetünk, mint azt elsőre gondolnánk. A The Healthy nemrég egy friss nemzetközi kutatásra hívta fel a figyelmet, amely szerint néhány jól megválasztott élelmiszer rendszeres fogyasztása jelentős hatással lehet az agyunk egészségére, beleértve egy méltán népszerű forró italt.
A mediterrán étrend új szintje: a zöld-mediterrán változat
A mediterrán étrend évtizedek óta az egyik legelismertebb táplálkozási forma, ha egészséges szív- és érrendszerre, hosszú élettartamra és kiegyensúlyozott testsúlyra törekszünk. Most azonban a Harvard Egyetem kutatói újabb meggyőző bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy ez az étrend nemcsak a testnek, hanem az agynak is jót tesz – különösen akkor, ha egy kis „zöld” csavarral egészítjük ki.
A Clinical Nutrition című tudományos folyóiratban októberben megjelenő tanulmány szerint egy úgynevezett „zöld-mediterrán étrend” jelentős védelmet nyújthat az agy öregedési folyamataival szemben. Ez az étrend a hagyományos mediterrán táplálkozás alapjaira épül, de három extra elemmel egészül ki:
- zöld tea (napi 3-4 csésze),
- dió (napi kb. 28 gramm, azaz nagyjából 7 dió)
- és Mankai – egy tápanyagokban gazdag vízinövény, amely főként Délkelet-Ázsiában népszerű.