Ez a 8 mondat biztosan segít, ha veszekedtek a pároddal

A szerelem nem arról szól, hogy mindig békében úszunk, hanem arról, hogyan kezeljük a viharokat együtt. Ezt a bölcsességet vallja Krystal Mazzola Wood házasság- és családterapeuta, aki pároknak segít abban, hogy ne csak szeressenek, hanem tanuljanak is veszekedni.

„Az számít igazán, hogy tudjunk kommunikálni még akkor is, amikor a feszültség a tetőfokára hág”

– mondja a szakértő. A legtöbben ugyanis automatikusan harc- vagy menekülő módba kapcsolunk, így elfelejtjük, hogyan lehet építőn beszélni a problémákról. Ha viszont már vannak bevált mondataink, amiket elő tudunk húzni a nehezebb pillanatokban, az hatalmas előny. A Time szakértők segítségével utánajárt, melyek ezek a mondatok, és hogyan segítenek abban, hogy a veszekedésből újra közös megértés szülessen.

„Igazad van abban, hogy…”

Ez az érzés pedig védekezésre készteti a partnert, ami csak olaj a tűzre. „Egy sokkal eredményesebb taktika, ha kimondod, miben értesz vele egyet, mert ezzel lehűtöd a feszültséget és megerősíted, hogy egy csapat vagytok.”

