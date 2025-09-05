Ez a 8 mondat biztosan segít, ha veszekedtek a pároddal

„Az számít igazán, hogy tudjunk kommunikálni még akkor is, amikor a feszültség a tetőfokára hág”
– mondja a szakértő. A legtöbben ugyanis automatikusan harc- vagy menekülő módba kapcsolunk, így elfelejtjük, hogyan lehet építőn beszélni a problémákról. Ha viszont már vannak bevált mondataink, amiket elő tudunk húzni a nehezebb pillanatokban, az hatalmas előny. A Time szakértők segítségével utánajárt, melyek ezek a mondatok, és hogyan segítenek abban, hogy a veszekedésből újra közös megértés szülessen.
„Igazad van abban, hogy…”
Sokan azért keresik fel Mazzola Woodot, mert a viták során gyakran elsősorban az számít, kinek van igaza, és ki téved. „Ez oda vezet, hogy mindketten ragaszkodnak ahhoz, hogy csak ők gondolkodnak jól, és a másik teljesen figyelmen kívül marad,” magyarázza.
Ez az érzés pedig védekezésre készteti a partnert, ami csak olaj a tűzre. „Egy sokkal eredményesebb taktika, ha kimondod, miben értesz vele egyet, mert ezzel lehűtöd a feszültséget és megerősíted, hogy egy csapat vagytok.”