Ez a 8 mondat biztosan segít, ha veszekedtek a pároddal
istockphoto.com

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Ez a 8 mondat biztosan segít, ha...

Ez a 8 mondat biztosan segít, ha veszekedtek a pároddal

Nyul Debóra
Írta 2025.09.05.

A szerelem nem arról szól, hogy mindig békében úszunk, hanem arról, hogyan kezeljük a viharokat együtt. Ezt a bölcsességet vallja Krystal Mazzola Wood házasság- és családterapeuta, aki pároknak segít abban, hogy ne csak szeressenek, hanem tanuljanak is veszekedni.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

„Az számít igazán, hogy tudjunk kommunikálni még akkor is, amikor a feszültség a tetőfokára hág”

– mondja a szakértő. A legtöbben ugyanis automatikusan harc- vagy menekülő módba kapcsolunk, így elfelejtjük, hogyan lehet építőn beszélni a problémákról. Ha viszont már vannak bevált mondataink, amiket elő tudunk húzni a nehezebb pillanatokban, az hatalmas előny. A Time szakértők segítségével utánajárt, melyek ezek a mondatok, és hogyan segítenek abban, hogy a veszekedésből újra közös megértés szülessen.

„Igazad van abban, hogy…”

Sokan azért keresik fel Mazzola Woodot, mert a viták során gyakran elsősorban az számít, kinek van igaza, és ki téved. „Ez oda vezet, hogy mindketten ragaszkodnak ahhoz, hogy csak ők gondolkodnak jól, és a másik teljesen figyelmen kívül marad,” magyarázza.

Mások ezeket olvassák

Ez az érzés pedig védekezésre készteti a partnert, ami csak olaj a tűzre. „Egy sokkal eredményesebb taktika, ha kimondod, miben értesz vele egyet, mert ezzel lehűtöd a feszültséget és megerősíted, hogy egy csapat vagytok.”

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/8
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Melyik Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint?

Melyik Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint?
„A csajom azonnal lelépett” – Férfiak, mi történt, amikor elvesztettétek a vagyonotokat?

„A csajom azonnal lelépett” – Férfiak, mi történt, amikor elvesztettétek a vagyonotokat?
Hajléktalanok, mi adta vissza a hiteteket az emberiségben?

Hajléktalanok, mi adta vissza a hiteteket az emberiségben?
„Itt az emberek gyalogolnak!” 10 tény Európáról, ami az amerikaiakat lenyűgözi

„Itt az emberek gyalogolnak!” 10 tény Európáról, ami az amerikaiakat lenyűgözi
Így viselkednek a csillagjegyek, amikor őszintén szerelmesek

Így viselkednek a csillagjegyek, amikor őszintén szerelmesek
A legjobb teák hasmenésre. Ezekből a teafüvekből érdemes betárazni

A legjobb teák hasmenésre. Ezekből a teafüvekből érdemes betárazni
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK