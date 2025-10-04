Ez a 4 csillagjegy meghatározó szerelmi döntéssel néz szembe idén ősszel
Ez a 4 csillagjegy meghatározó szerelmi döntéssel néz szembe idén ősszel

Az ősz nemcsak a színes faleveleket és a bekuckózós estéket hozza el – vannak, akiknek kapcsolataik is új szezonhoz érkeztek. Nézzük, mit ígér az előttünk álló évszak az érintett csillagjegyeknek!

Kos

A Kos mostanában ingadozó energiákkal lép bele a párkapcsolati térbe. Egyszer teljes szívvel jelen van, máskor visszahúzódik, mintha időnként tudat alatt, máskor tudatosan emelne falakat maga köré. Emiatt sokszor érezheti úgy, hogy a kapcsolata nem halad előre, vagy nem a legjobb oldalát mutatja a párjának, kiszemeltjének.

Ez az ősz rákényszeríthet, hogy tisztábban lásd, mennyire tudsz megbízni a másikban, és mennyire mered elengedni a kontrollt. Fontos, hogy mindebből levond a megfelelő konzekvenciákat is! Ha sikerül lebontanod a bizonytalanságod falait, a kapcsolatod sokkal szilárdabb alapokra épülhet. Ha viszont továbbra is kételyek között őrlődsz, akkor lehet, hogy szembe kell nézned egy fontos döntéssel: maradsz vagy inkább továbblépsz?

