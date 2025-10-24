Van 10 kedvenc trendünk, amit érdemes az idei őszi-téli divatból átvenni

New Yorktól Párizsig, Milánótól Londonig a divatvilág idén sem hagyott minket újdonságok nélkül. Az őszi/téli bemutatók rengeteg izgalmas irányt villantottak fel – volt itt minden a visszafogott eleganciától a vadítóan merész darabokig. Egy biztos: izgalmas szezon elé nézünk.

Az egyik oldalon megjelentek a letisztult szabású és az időtálló barna árnyalatok, a másikon pedig tombol a műszőrme, a leopárdminta és a „minél többet mutatsz, annál jobb” filozófia. Lássuk, melyek azok a 10 trend, amelyek meghatározzák az előttünk álló hónapokat – és hogy hogyan tudod már most beépíteni őket a ruhatáradba!

1. Műszőrme minden mennyiségben

Ha egy trendet muszáj kiemelni, az ez. A műszőrme idén mindenhol ott van. Hosszú kabátok, rövid dzsekik, kiegészítők – mindent ellepett a puha, bolyhos anyag. A kifutókon barna és bézs árnyalatban volt a legszebb, így ha időtálló darabra vágysz, érdemes ezek közül választanod.

