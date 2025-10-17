Ez a 10 kedvenc őszi-téli táskánk a boltokban

Az őszi-téli szezon a kiegészítőkről szól – különösen a táskákról! Összegyűjtöttük a kedvenc őszi-téli táskáinkat, amik egyszerre praktikusak és trendik – garantáltan feldobják a mindennapokat!

Az őszi-téli szezon a kiegészítőkről szól – különösen a táskákról! Ilyenkor nem csak a színek, de az anyagok is meghatározzák a hangulatot: a puha velúr, a meleg műszőrme, a klasszikus fekete vagy a mély bordó mind-mind extra kellemes, stílusos érzést ad a szettjeidnek. Összegyűjtöttük a kedvenc őszi-téli táskáinkat, amik egyszerre praktikusak és trendik – garantáltan feldobják a mindennapokat!

Velúr hobo táska

Reserved

Puha velúr anyag, laza, hobo fazon – ez a táska tökéletes választás a hétköznapokra, amikor egy kis bohém eleganciára vágysz. A csokibarna árnyalat minden őszi szettel harmonizál, ráadásul most a feketét is letaszította a trónjáról.

