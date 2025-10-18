Év végi horoszkóp: a Rákoknak most türelemre lesz szükségük, a Kosoknak új kezdet jön

Kos (március 21. – április 19.)
A Kosok számára az év vége valóban egy új kezdetet hoz. Az elmúlt hónapok hullámvölgyei után most végre újra visszatér az életkedvük, és a motivációjuk is a csúcson lesz. A decemberi bolygóállások segítik őket abban, hogy új célokat tűzzenek ki – akár karrier, akár magánélet terén. A Merkúr és a Mars energiája most erőt ad, hogy lezárják a múltat, és belevágjanak valami teljesen újba.
Tipp: most ne ragaszkodj a megszokotthoz. Ha elindulnál egy új úton, az univerzum támogatni fog.
Bika (április 20. – május 20.)
A Bikák számára ez az év vége a stabilitásról és az anyagi biztonság újraépítéséről szól. Az elmúlt hónapokban többször is bizonytalanságot érezhettek, most viszont végre világosabban látják, merre érdemes haladni. Kapcsolati szinten a Bikák hajlamosak lesznek túlgondolni a dolgokat, pedig elég lenne csak kimondani, amit éreznek. A Vénusz segíti a kommunikációt, és az őszinte beszélgetések most valóban közelebb hozhatnak két embert egymáshoz.
Tipp: ne félj a változástól, mert most minden, ami átalakul, hosszú távon a javadat szolgálja.