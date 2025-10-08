5 észrevétlenül mérgező mondat, amit sok pár naponta használ

A párkapcsolatok világa tele van kommunikációs kihívásokkal, és gyakran nem is vagyunk tudatában annak, hogy milyen mély hatással lehetnek szavaink a másikra. Bár sok mondat ártalmatlannak tűnhet, valójában mégis mérgező légkört teremthetnek. Ismerjük meg azt az öt kifejezést, amelyet észrevétlenül használunk a mindennapok során, és ami kárt tehet kapcsolataink intimitásában és stabilitásában.

„Mindig ezt csinálod”

Ez a mondat végtelenítetten merevít egy adott viselkedést vagy helyzetet, és nyomást gyakorol a másik félre. Az általánosító kijelentések, mint a ‘mindig’ vagy ‘sohasem’, olyan érzést kelthetnek, hogy a partner nem képes változtatni a viselkedésén, mintha egy konstans hiba lenne benne. Ez feszültséget szül és az érzelmi távolságot növeli.

Ehelyett érdemes kifejezetten az adott helyzetre koncentrálni, és az érzéseinket megosztani. Például így: „Amikor ezt csinálod, így érzem magam.” Így a partner nem érzi magát támadva, hanem inkább megérti a helyzet súlyát.

