Meglepően változékony idő várható ma Magyarországon

Ma, 2025. augusztus 23-án Magyarországon változóan napos idő várható, főként a Dunántúlon derült égbolttal, míg máshol eleinte több felhő lehet, de a felhőzet fokozatosan csökken.

Éjszaka a Dunától keletre még előfordulhatnak záporok vagy zivatarok, de hajnalra ezek jórészt megszűnnek.

A szél főként északias irányú, helyenként élénk, zivatarok környékén pedig szélerősödés is előfordulhat.

Reggel 6-9 óra között 17-19 fok körül alakul a hőmérséklet, kisebb felhőzet mellett már több napsütés várható, csapadék kicsi az esély.

Délelőtt 9-12 óra között 21-24 fokra melegszik az idő, a felhők tovább ritkulnak, szél mérsékelt északias.

Délután 12-18 óra között a hőmérséklet eléri a 26-29 fokot , főként napos időre számíthatsz, szél élénkebb lehet, esetleg 20-30 km/h körüli lökésekkel.

, főként napos időre számíthatsz, szél élénkebb lehet, esetleg 20-30 km/h körüli lökésekkel. Este 18-21 óra között 21-23 fokig hűl le a levegő, a felhőzet tovább csökken, csapadék nem várható.

Éjszaka 21-24 óra között 16-18 fokig hűl az idő, helyenként párásság lehet, a szél mérsékelt marad.

A csapadék valószínűsége napközben alacsony, legfeljebb az ország keleti részén reggel lehetnek záporok, zivatarok.

