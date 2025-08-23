Meglepően változékony idő várható ma Magyarországon

Éjszaka a Dunától keletre még előfordulhatnak záporok vagy zivatarok, de hajnalra ezek jórészt megszűnnek.
A szél főként északias irányú, helyenként élénk, zivatarok környékén pedig szélerősödés is előfordulhat.
Óránkénti bontásban:
- Reggel 6-9 óra között 17-19 fok körül alakul a hőmérséklet, kisebb felhőzet mellett már több napsütés várható, csapadék kicsi az esély.
- Délelőtt 9-12 óra között 21-24 fokra melegszik az idő, a felhők tovább ritkulnak, szél mérsékelt északias.
- Délután 12-18 óra között a hőmérséklet eléri a 26-29 fokot, főként napos időre számíthatsz, szél élénkebb lehet, esetleg 20-30 km/h körüli lökésekkel.
- Este 18-21 óra között 21-23 fokig hűl le a levegő, a felhőzet tovább csökken, csapadék nem várható.
- Éjszaka 21-24 óra között 16-18 fokig hűl az idő, helyenként párásság lehet, a szél mérsékelt marad.
A csapadék valószínűsége napközben alacsony, legfeljebb az ország keleti részén reggel lehetnek záporok, zivatarok.
