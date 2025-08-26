5 intő jel, hogy a párkapcsolatodban érzelmileg elérhetetlen vagy

Nem tudsz nyíltan beszélni az érzéseidről
Sokan azért távolodnak el érzelmileg, mert nem képesek nyíltan kifejezni érzéseiket. Lehet, hogy tapasztaltál már olyan szituációkat, ahol képtelen voltál világosan kifejezni, hogy mit érzel. Ennek hátterében az is állhat, hogy gyermekkorodban nem tanították meg, hogyan kezelheted a saját érzelmeid, vagy nem értékelték az érzelmi megnyilvánulásaid.
Ha olyan helyzetekben találod magad, amikor inkább elfordítod figyelmed az érzéseidről, mintsem hogy szembenézz velük, akkor érdemes elgondolkodni rajta, miért van ez így. Az érzelmi egészséghez hozzátartozik, hogy figyeljünk a bensőnk változásaira és arra, hogyan reagálunk a külvilág ingereire.
