Ezeket hagyd abba most, ha nem akarsz több érzelmi sebet okozni a gyermekednek

A szülői szerep hatalmas felelősséggel jár, hiszen gyermekeink érzelmi és lelki fejlődése a mi kezünkben van.

Ezen a héten többször is előkerült – barátokkal és szülőkkel beszélgetve egyaránt –, hogy legjobb szándékaink ellenére, mindannyian követünk el hibákat. Egyik oldalról saját szüleinket vigasztaltuk és támogattuk, másik oldalról pedig magunkat ostoroztuk, hogy bizonyos területeken lenne hova fejlődnünk. Nálunk azért nincs szó traumáról.

Morgan Pommells, kanadai traumaterapeuta úgy nyilatkozott, hogy a tökéletes szülői nevelés nem szükséges, csupán egy „biztonságos szülői nevelés” kell ahhoz, hogy gyermekeink elégedettek legyenek. Instagram-fiókjában megosztott egy értékes listát, amelynek segítségével megóvhatjuk gyermekeinket a traumák terhétől. Ezeket kell már ma abbahagynod:

1/5 Kerüld az agresszív hangokat Pommells hangsúlyozta, hogy nem szabad kiabálni a gyerekekkel, és kerülni kell az érzelmi manipulációt a fegyelmezésük során. A manipuláció, valamint a hangos, agresszív hangok használata károsíthatja a gyermek idegrendszerét, és hosszú távon traumát okozhat a felnövekvő generációban.



