Erre NE pazarold az idődet már idén – csillagjegyed szerint 

Minden csillagjegynek oda kell figyelnie arra, hogy bizonyos dolgokra ne pazarolja az értékes idejét, még a nyár utolsó napjaiban sem! Nézzük, mire kell koncentrálnod – zodiákusod szerint!
1/12 Kos
Ne pazarold az idődet olyan emberekre, akik kihasználják a lendületes természetedet. Te vagy az, aki mindig kezdeményez és volument ad a kapcsolatoknak, de most figyelj arra, hogy ne dolgozz mindenki helyett. Engedd meg, hogy mások is hozzátegyenek valamit az előrejutáshoz és ne vállalj minden terhet egyedül!
2/12 Bika
Te vagy a zodiákus hűséges őre, de légy óvatos azokkal, akik visszaélnek a bizalmaddal. Ne pazarold az idődet olyan emberekre, akik csak akkor keresnek, amikor szükségük van rád, de nem törődnek veled igazán. Állj ki magadért, és vedd körül magad olyanokkal, akik értékelnek!
Kedves és alkalmazkodó természeted könnyen kihasználható azok számára, akik célzottan erre utaznak. Kerüld azokat, akik parancsolgatnak neked, és elvárják, hogy mindig az ő kedvükre tegyél. Ne engedd, hogy mások irányítsanak, és állj ki a saját véleményed mellett!