„A gimi sztárja depressziós lett” – Osztálytársak legsokkolóbb változásai

A huszadik érettségi találkozó volt az első, amire elmentem, mert évekig külföldön éltem. Az egyik srácra – aki annakidején a gimi sztárja volt - különösen kíváncsi voltam. Vízilabdázott, jóképű volt, nagydumás, akinek mindig jókedve volt és tapadtak rá a csajok, biztosra vettem, hogy valami sikeres nagymenő lett belőle. Nem volt ott, mint mint kiderült, nem sokkal az egyetem után öngyilkos lett. Nem akartam elhinni, de az egyik lány, akivel évekig járt, mondta, hogy komoly depresszióval küzdött, amiről csak nagyon kevesen tudtak.



