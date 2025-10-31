„A gimi sztárja depressziós lett” – Osztálytársak legsokkolóbb változásai

Az én egyik gimis osztálytársamból pornós lett. Tényleg. Visszafogott, szemüveges, barnahajú lányból szexi platinaszőke pornós, majd újra szerény barna jógaoktató. Az alábbi tíz esetben is durva pálfordulások történtek.
1/10 Hoppá
Az osztályfőnök fia – csendes srác – nem volt ott a találkozón, mert éppen gyilkossági kísérletért ül börtönben.
2/10 Váratlan sötét fordulat
A huszadik érettségi találkozó volt az első, amire elmentem, mert évekig külföldön éltem. Az egyik srácra – aki annakidején a gimi sztárja volt - különösen kíváncsi voltam. Vízilabdázott, jóképű volt, nagydumás, akinek mindig jókedve volt és tapadtak rá a csajok, biztosra vettem, hogy valami sikeres nagymenő lett belőle. Nem volt ott, mint mint kiderült, nem sokkal az egyetem után öngyilkos lett. Nem akartam elhinni, de az egyik lány, akivel évekig járt, mondta, hogy komoly depresszióval küzdött, amiről csak nagyon kevesen tudtak.