Mennyire hűségesek a Mérlegek? 10 fun fact a Mérleg jegyűekről

A Mérlegekről gyakran hallani, hogy békések, kiegyensúlyozottak és a harmóniára törekednek. Az asztrológia szerint ennél jóval többről van szó és a Mérlegek sokkal összetettebb személyiségek, mint elsőre gondolnánk róluk.
1/10 Harmóniára születtek
A Mérlegek szinte ösztönösen keresik az egyensúlyt az élet minden területén. Számukra a harmónia nemcsak egy cél, hanem alapvető életérzés, amely meghatározza a döntéseiket – ezért is szeretik a békés környezetet, és igyekeznek kerülni a konfliktusokat.
2/10 Kiemelkedő érzelmi intelligencia
Nemcsak magukkal, hanem másokkal is remekül bánnak – a Mérlegek nagyon jók abban, hogy olvassanak az emberek érzéseiben. Ez teszi őket szuper empatikussá és támogató személyiséggé, hiszen szinte azonnal megérzik, ha valakinek szüksége van segítségre.
Bár kifelé kiegyensúlyozottnak tűnhetnek, a Mérlegek gyakran túl magas elvárásokat támasztanak saját magukkal szemben. Szeretnék mindig a lehető legjobbat nyújtani, és hajlamosak önkritikusak lenni, ha úgy érzik, nem teljesítettek maximálisan.