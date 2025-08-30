Ilyen kamasz lesz a gyerekből – a csillagjegyéből megtudhatod

A kamaszkor nem könnyű időszak, a változások ilyenkor hatalmas feszültségeket szítanak a félig felnőtt, félig gyerek személyiségben, aki sokszor maga sem tud mit kezdeni az érzelmeivel. Minden ember más és más, így természetesen, ami az egyik gyereknél működik, az a másiknál mit sem használ. Szülő legyen a talpán, aki kamaszkorban képes kiigazodni a saját gyerekén, de az asztrológusok szerint a csillagjegyek azt is segítenek megtudni, mire számíthatsz majd ebben az időszakban. Annyi bizonyos, hogy türelemmel és szeretettel ez az időszak is átvészelhető, akárcsak a dackorszak.