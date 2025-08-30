Ilyen kamasz lesz a gyerekből – a csillagjegyéből megtudhatod

A kamaszkor nem könnyű időszak, a változások ilyenkor hatalmas feszültségeket szítanak a félig felnőtt, félig gyerek személyiségben, aki sokszor maga sem tud mit kezdeni az érzelmeivel. Minden ember más és más, így természetesen, ami az egyik gyereknél működik, az a másiknál mit sem használ. Szülő legyen a talpán, aki kamaszkorban képes kiigazodni a saját gyerekén, de az asztrológusok szerint a csillagjegyek azt is segítenek megtudni, mire számíthatsz majd ebben az időszakban. Annyi bizonyos, hogy türelemmel és szeretettel ez az időszak is átvészelhető, akárcsak a dackorszak.
1/12 Kos
A Kosok imádják a kihívásokat, és nem ismerik a veszélyt, általában nem mérlegelnek, hanem fejjel rohannak a falnak, ami egy kamasz gyerek esetében különösen veszélyes lehet.
Mivel a Kos kamasz csak a céljaira figyel, és sem a szép szó, sem a tiltás nem állíthatja meg, fontos, hogy legyen valami, amiben kiélheti az energiáit, például a sport vagy a művészet, különben más helyeken kezdi el keresni a kalandot.
2/12 Bika
A Bika kamaszok hajlamosak makacsok vagy önfejűek lenni, ugyanakkor nagyon állhatatosan dolgoznak és mindig a maximumra törekszenek, így például a tanulással vagy a szobájuk rendbetételével még a tinédzser éveikben sincs gond.
Hajlamosak lehetnek azonban a dühkitörésekre, könnyen megsértődnek, és ha összevesznek valakivel, nagyon indulatosak tudnak lenni, ez azonban szerencsére gyorsan elmúlik.
Az Ikrek számára a kamaszkor igazi érzelmi hullámvasút. Segítőkész, barátságos természetük miatt ilyenkor is szeretnének mindenkivel jóban lenni, a következő pillanatban azonban úgy érezhetik, semmi nem érdekli őket igazán, és legszívesebben senkihez nem szólnának.
Az Ikrek kamasz hajlamos lehet arra, hogy keresse az éles helyzeteket, szinte provokálja néha a veszekedést, ha azonban a feszültséget levezette, ismét bájos és barátságos ember lesz.