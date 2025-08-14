Elő a fehér midi ruháddal! 7 outfitben mutatjuk, milyen sokféle szettként hordhatod

A fehér midi ruha igazi alapdarabja a nyári gardróbnak: légies, nőies, mégis rendkívül sokoldalú. Nem csoda, hogy a nyári szezon sztárja évről évre visszatér. Ha van már egy ilyen darabod (vagy még csak most fontolgatod a beszerzést), jó hírünk van: csupán néhány kiegészítő segítségével teljesen más és más stílusokban viselheted, így igazán kimaxolhatod ezt a ruhát!
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?
Hétvégi kiruccanáshoz
Egy hétvégi városnézéshez, vidéki túrához vagy egy spontán balatoni naphoz nincs is jobb választás, mint a fehér midi ruha kényelmes szandállal és laza, fonott táskával. A természetes anyagok, például a vászon vagy szalma kiegészítők még nyáriasabbá teszik az összhatást. Egy napszemüveg és egy széles karimájú kalap is tökéletesen megkoronázza az effortless stílust, ahogyan egy könnyű, nude színű kardigán is.