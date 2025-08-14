Elő a fehér midi ruháddal! 7 outfitben mutatjuk, milyen sokféle szettként hordhatod
Elő a fehér midi ruháddal! 7 outfitben mutatjuk, milyen sokféle szettként hordhatod

Schuster Borka
2025.08.14.

A fehér midi ruha igazi alapdarabja a nyári gardróbnak: légies, nőies, mégis rendkívül sokoldalú. Nem csoda, hogy a nyári szezon sztárja évről évre visszatér. Ha van már egy ilyen darabod (vagy még csak most fontolgatod a beszerzést), jó hírünk van: csupán néhány kiegészítő segítségével teljesen más és más stílusokban viselheted, így igazán kimaxolhatod ezt a ruhát!

Hétvégi kiruccanáshoz

Egy hétvégi városnézéshez, vidéki túrához vagy egy spontán balatoni naphoz nincs is jobb választás, mint a fehér midi ruha kényelmes szandállal és laza, fonott táskával. A természetes anyagok, például a vászon vagy szalma kiegészítők még nyáriasabbá teszik az összhatást. Egy napszemüveg és egy széles karimájú kalap is tökéletesen megkoronázza az effortless stílust, ahogyan egy könnyű, nude színű kardigán is.

Irodai must-have

Ha azt gondoltad, a fehér midi ruha túl lezser az irodába, itt az ideje újragondolni. Egy strukturált blézerrel, visszafogott övvel és klasszikus, zárt cipővel üzleties, de még mindig nőies hatást kelthetsz. A kulcs a szabásban és a rétegezésben rejlik – egy elegáns válltáska és letisztult ékszerek máris profivá teszik az összképet.

