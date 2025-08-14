Elő a fehér midi ruháddal! 7 outfitben mutatjuk, milyen sokféle szettként hordhatod

A fehér midi ruha igazi alapdarabja a nyári gardróbnak: légies, nőies, mégis rendkívül sokoldalú. Nem csoda, hogy a nyári szezon sztárja évről évre visszatér. Ha van már egy ilyen darabod (vagy még csak most fontolgatod a beszerzést), jó hírünk van: csupán néhány kiegészítő segítségével teljesen más és más stílusokban viselheted, így igazán kimaxolhatod ezt a ruhát!

