„Elég volt, nem büntetem magam a lángosért!” – Idő kellett, hogy ne görcsöljek a diétámon

Ezért döntöttem úgy: elég volt, nem büntetem magam a lángosért
Persze, nem szó szerint. A glutént és a tejet tartalmazó ételeket továbbra sem ehetem – és fontosnak tartom kiemelni, hogy akinek ilyen okból kell orvosi utasításra diétát tartania, az szintén tényleg vegye komolyan, a saját egészsége érdekében –, de megtanultam újraértelmezni, mit jelent egészségesen élni.
Az egészséges életmód számomra ma már nem a hibátlan étrendet jelenti, hanem egyensúlyt és szabadságot. Azt, hogy figyelek a testemre, de közben nem felejtek el örömet találni az evésben. Azt, hogy tisztelem a saját határaimat – például nem eszem meg azt, ami ténylegesen ártana –, de közben nem gyártok magamnak mesterséges tiltásokat, és nem ostorozom magam, ha egy étkezés nem tökéletes.
Nem mindegy, hogyan állítunk korlátokat
Sokan úgy gondolják, hogy az egészséges életmód kizárólag a korlátozásokról szól. Pedig a korlátok akkor jók, ha értünk vannak, nem ellenünk. Ha valaki nem glutén- vagy tejérzékeny, nincs inzulinrezisztenciája, allergiája, vagy más komoly egészségügyi oka szigorú étkezési szabályokra, akkor miért kellene magát megfosztania egy napsütötte vasárnap délutánon egy szelet hagyományos süteménytől vagy éppen a lángostól? Miért ne lehetne része egy kiegyensúlyozott étrendnek az élvezet is?
Hiszem, hogy nem kell „tökéletesen” ennünk
Az egészséges életmód szerintem nem verseny. Nem kell mindent „jól csinálni”, és nem attól leszünk egészségesek, ha minden kísértésnek ellenállunk. Inkább attól, ha tudatosan választunk, és ha a testünk mellett a lelkünkkel is törődünk. A bűntudattal evés sem jobb, mint a kontrollálatlan túlevés – sőt, néha talán még rombolóbb is, mert belülről emészt fel minket.
Sokáig úgy éreztem, hogy mivel glutént és tejet nem fogyaszthatok, legalább minden másban „tökéletesnek” kell lennem. Aztán egy ponton elengedtem ezt az elvárást. Rájöttem, hogy nem attól lesz jó egy nap, hogy mennyire „tiszta” volt az étrendem, hanem attól, hogy jól éreztem magam – energikus voltam, nem fájt a gyomrom, és örömmel ettem azt, ami előttem volt. A lángos is lehet „mentes”, és minden más is lehet mentes a tökéletességtől úgy, hogy közben jó is legyen.
A rugalmasság hatalmas kincs
Ma már számomra az egészség nem a merevségről szól, hanem a rugalmasságról. Mindenkinek más a „normális”. Nekem az, hogy elkerülöm a glutént és a tejet (emellett például sok zöldséget és gyümölcsöt eszem, a mentes finomságokból pedig többségében a tudatosabb, minőségibb alapanyagokat vagy kész termékeket választom). Másnak az, hogy kerüli a mogyorót, valaki pedig a cukorbevitelére ügyel kiemelten. Ha pedig valaki egészséges, nincs komoly oka kizárni bizonyos ételeket, akkor miért ne lehetne teljesen jó választás az, ha alapvetően „csak” az egyensúlyra törekszik?
Ami a tipikusan nyári kedvenceket illeti, a már említett lángos, a fagyi, és baráti sütögetések sem szabad szerintem, hogy ellenséggé váljanak. Inkább tekintsünk rájuk úgy, mint egy egészséges, élhető élet részeire. Megtanultam az évek során, az az, hogy a legjobb döntéseink nem azok, amik kényszerből születnek, hanem azok, amik mögött valódi figyelem és önismeret van.
Szóval igen, én is eszem lángost – glutén- és tejmentes változatban, de örömmel, bűntudat nélkül. És mindenki mást is arra biztatnék, hogy ne legyen magával túl szigorú egy-egy finomság miatt, ha az alapvetően beilleszthető az étrendjébe. Inkább utána mozogj egy kicsit többet, másnap válassz több zöldséges ételt, de ne sanyargasd magad!