„Elég volt, nem büntetem magam a lángosért!” – Idő kellett, hogy ne görcsöljek a diétámon

Több éve glutén- és tejérzékeny vagyok. Nem divatdiétázom, az egészségemért teszem, és igen, minden falatnál tudatos odafigyelésre van szükségem. Tudom, milyen az, amikor nem lehet csak úgy enni bármilyen pizzát vagy beállni a sorba egy jó hagyományos sajtos-tejfölös lángosért a strandon. Ez viszont még nem jelenti azt, hogy a „nekem való” változatban ne mondanék igent egy finom lángosra. De nem mindig volt így, idő kellett, amire elfogadtam és elkezdtem jónak látni a tökéletlenséget.

Ezért döntöttem úgy: elég volt, nem büntetem magam a lángosért

Persze, nem szó szerint. A glutént és a tejet tartalmazó ételeket továbbra sem ehetem – és fontosnak tartom kiemelni, hogy akinek ilyen okból kell orvosi utasításra diétát tartania, az szintén tényleg vegye komolyan, a saját egészsége érdekében –, de megtanultam újraértelmezni, mit jelent egészségesen élni.

Sokáig én azt hittem, hogy egy ideális életmód az étkezés tekintetében zöld turmixszal indított reggeleket, gondosan megtervezett ebédeket, vacsorákat, és persze nulla cukrot, semmi „bűnözést” jelent – nagyjából. Csakhogy ez a fajta maximalizmus nemcsak fárasztó, hanem lelkiismeret-furdaláshoz, szorongáshoz és végső soron kudarchoz is vezethet. Ezt én is megtapasztaltam.

Az egészséges életmód számomra ma már nem a hibátlan étrendet jelenti, hanem egyensúlyt és szabadságot. Azt, hogy figyelek a testemre, de közben nem felejtek el örömet találni az evésben. Azt, hogy tisztelem a saját határaimat – például nem eszem meg azt, ami ténylegesen ártana –, de közben nem gyártok magamnak mesterséges tiltásokat, és nem ostorozom magam, ha egy étkezés nem tökéletes.

Nem mindegy, hogyan állítunk korlátokat

Sokan úgy gondolják, hogy az egészséges életmód kizárólag a korlátozásokról szól. Pedig a korlátok akkor jók, ha értünk vannak, nem ellenünk. Ha valaki nem glutén- vagy tejérzékeny, nincs inzulinrezisztenciája, allergiája, vagy más komoly egészségügyi oka szigorú étkezési szabályokra, akkor miért kellene magát megfosztania egy napsütötte vasárnap délutánon egy szelet hagyományos süteménytől vagy éppen a lángostól? Miért ne lehetne része egy kiegyensúlyozott étrendnek az élvezet is?

Hiszem, hogy nem kell „tökéletesen” ennünk

Az egészséges életmód szerintem nem verseny. Nem kell mindent „jól csinálni”, és nem attól leszünk egészségesek, ha minden kísértésnek ellenállunk. Inkább attól, ha tudatosan választunk, és ha a testünk mellett a lelkünkkel is törődünk. A bűntudattal evés sem jobb, mint a kontrollálatlan túlevés – sőt, néha talán még rombolóbb is, mert belülről emészt fel minket.