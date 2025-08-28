Ezért fontos, hogy legyen legalább egy „éjfélkor hívható” barátod

A baráti támogatás megnyugtató ereje
Mindannyian tapasztaltuk már, milyen érzés, amikor a világ összedőlni látszik körülöttünk. Ilyenkor egy mély beszélgetés, egy bölcs tanács vagy egyszerűen csak a másik hallgató jelenléte csodákra képes. Egy „éjfélkor hívható” barát mindig ott van, hogy meghallgasson, és támogassa lelkünket, amikor arra a legnagyobb szükség van.
Ez a típusú támogatás segít visszatalálni önmagunkhoz, miközben lehetőséget ad arra, hogy jobban megismerjük saját érzéseinket és belső világunkat. Az ilyen barátok tehát nemcsak a pillanatnyi problémákat segítenek megoldani, hanem hosszú távon is pozitív hatást gyakorolnak életünkre.
