Ezért fontos, hogy legyen legalább egy „éjfélkor hívható” barátod
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Ezért fontos, hogy legyen legalább egy...

Ezért fontos, hogy legyen legalább egy „éjfélkor hívható” barátod

Farkas Izabella
Írta 2025.08.28.

Sokunk életének elengedhetetlen része egy olyan barát, akit bármikor, akár még éjfél körül is hívhatunk. Az ilyen kapcsolatok jelentősége különösen értékessé válik akkor, amikor az élet váratlan fordulatai kihívások elé állítanak bennünket. Az éjfélkor hívható barát fogalma túlmutat az egyszerű társas kapcsolatokon, hiszen itt egy olyan bizalomról és összetartozásról van szó, amely minden más szinten jelentős erőforrás lehet.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A baráti támogatás megnyugtató ereje

Mindannyian tapasztaltuk már, milyen érzés, amikor a világ összedőlni látszik körülöttünk. Ilyenkor egy mély beszélgetés, egy bölcs tanács vagy egyszerűen csak a másik hallgató jelenléte csodákra képes. Egy „éjfélkor hívható” barát mindig ott van, hogy meghallgasson, és támogassa lelkünket, amikor arra a legnagyobb szükség van.

Ez a típusú támogatás segít visszatalálni önmagunkhoz, miközben lehetőséget ad arra, hogy jobban megismerjük saját érzéseinket és belső világunkat. Az ilyen barátok tehát nemcsak a pillanatnyi problémákat segítenek megoldani, hanem hosszú távon is pozitív hatást gyakorolnak életünkre.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

5 hálószobai csalódás nőknél, amit a tudatlanságnak köszönhetünk

5 hálószobai csalódás nőknél, amit a tudatlanságnak köszönhetünk
Ennyiszer normális felkeresni a mosdót naponta az urológusok szerint

Ennyiszer normális felkeresni a mosdót naponta az urológusok szerint
6 szexi sorozat, amit nem csak a sztori, hanem az érzékisége miatt is nézünk

6 szexi sorozat, amit nem csak a sztori, hanem az érzékisége miatt is nézünk
Tízezreket is megtakaríthatsz ezzel a 4 iskolai spórolási tippel

Tízezreket is megtakaríthatsz ezzel a 4 iskolai spórolási tippel
Ezt üzenik a Tarot kártyák tavaszra és nyárra a Skorpió jegyűeknek

Ezt üzenik a Tarot kártyák tavaszra és nyárra a Skorpió jegyűeknek
Így hordd idén a göndör hajad! 10 modern, elbűvölő frizura

Így hordd idén a göndör hajad! 10 modern, elbűvölő frizura
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK