Havi 15 ezer forintot is kukába dobsz az élelmiszer pazarlással

Az élelmiszerpazarlás riasztó statisztikái
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarországon évente körülbelül 1,8 millió tonna élelmiszer végzi a szemétben. Egy 2019-es tanulmány szerint egy átlagos magyar háztartás éves szinten mintegy 68 kiló élelmiszert dob ki.
Ez nem csupán környezeti szempontból jelenti jelentős terhet, hanem pénzügyileg is. Az élelmiszerpazarlás miatti éves költségek egy család számára több tízezer forintot is jelenthetnek, ami egy hónapban akár 10-15 ezer forintot is elérhet. Ezen adatok tükrében látható, hogy az élelmiszerpazarlás csökkentése nem csupán erkölcsi és környezeti kötelesség, hanem jelentős pénzügyi megtakarítást is hozhat.
