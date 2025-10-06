Egyre több jó talál rám, mióta másként nézek az életre

A boldogság és a siker nem csupán a kemény munkából fakad, hanem abból is, hogy felismerjük saját szükségleteinket. Az önszeretet és az önismeret fontossága új perspektívát nyit meg előttünk.

Egyre több jó talál rám, mióta megtanultam másként nézni ezekre a dolgokra. Sokáig azt hittem, hogy a boldogság és a siker egyszerűen abból fakad, hogy keményen dolgozunk és elkötelezetten kitartunk a céljaink mellett.

Utólag visszatekintve is látom, hogy ezek fontos tényezők, de az elmúlt években rájöttem: a valódi változás nem itt, hanem az önismeretben, saját szükségleteink felismerésében rejlik.

Pedig amikor végre megtanuljuk megadni magunknak is ugyanazt a figyelmet és törődést, amit másoknak szívből biztosítunk, akkor valami különleges történik. A világ egyszerűen elkezd másként reagálni ránk.

Úgy bánni magammal, mint akit a legjobban szeretek

Egy ideig nagyon nehezen ment, hogy magamat is úgy lássam, mint valakit, aki megérdemli az őszinte gondoskodást. Könnyű és egyszerre nehéz mindent megtenni másokért, de amikor mi kerülünk a sorra, hirtelen ezer kifogás jön. Még be kell tenni egy mosást, még jó lenne kigazolni a kertet, még el kellene vinni sétálni a kutyát.

Aztán megtapasztaltam, hogy ha több pihenést engedek meg magamnak, ha bátran átadok feladatokat másoknak, akkor nemcsak felszabadulok, hanem kiegyensúlyozottabbá is válok.

Az egyik leghatékonyabb trükk ezen a téren, hogy ha elképzeled önmagadat úgy, mint a legkedvesebb barátnődet. Hogyan bánnál vele? Valószínűleg mindenben a legjobbat szeretnéd neki és egész biztosan nem folytatnál vele goromba, bántó belső monológokat. Miért ne tehetnéd meg ugyanezt saját magadért? Ez a gondolatmenet nekem is sokat segített abban, hogy más szemszögből nézzek magamra.

