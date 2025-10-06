Az újratervezés időszaka következik: így hat rád a Mérleg szezon csillagjegyed szerint
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Az újratervezés időszaka következik:...

Az újratervezés időszaka következik: így hat rád a Mérleg szezon csillagjegyed szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.06.

A Mérleg szezon mindig az egyensúlyról szól. Nézd meg, számodra mit tartogat ez az időszak!

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Szeptember végével valami megváltozik a levegőben: a nyár harsánysága lassan elcsitul, a fények lágyabbak, a természet pedig finoman emlékeztet minket arra, hogy minden ciklikusan változik körülöttünk.

A Mérleg szezon (szeptember 22. és október 22–23. között) mindig az egyensúlyról szól. Nem a hibátlan harmóniáról, hanem arról, hogyan tanuljuk újra és újra „megigazítani” magunkat a kapcsolatainkban, a munkánkban és a belső világunkban. A Vénusz uralma alatt most felerősödik bennünk a vágy a szépség, a méltányos bánásmód és a szeretetteljes kapcsolódás iránt. Ez az időszak olyan, mint egy tükör: megmutatja, hol van lehetőséged (szükséged) a gyógyulásra.

Nézzük meg, számodra mit tartogat a Mérlegek időszaka!

Olvass még a témában

Kos

A tüzes oldalad hajlamos a gyors hódításokra, de most a Mérleg szezon arra figyelmeztet, hogy kicsit engedj a tempódból. Kapcsolataidban olyan tükröket kapsz, amelyek rámutatnak a valódi igényeidre – még akkor is, ha elsőre kényelmetlen szembenézned velük. Ez az időszak elsősorban a kompromisszumokról szól: megtanulhatod, hogy nem kell minden helyzetet erőből megoldanod. Nálad a valódi harmónia abban rejlik, ha a tüzedet bölcsen irányítod és nyitott maradsz a másokkal való együttműködésre.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/12
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Renáta, Csaba, Brúnó névnapja van ma. Milyen a személyiségük?

Renáta, Csaba, Brúnó névnapja van ma. Milyen a személyiségük?
Őszies hűvös és napos idő váltakozik október 6-án

Őszies hűvös és napos idő váltakozik október 6-án
Az új kapcsolatodban ugyanazokkal a problémákkal szembesülsz, mint a régiekben? Komoly oka lehet

Az új kapcsolatodban ugyanazokkal a problémákkal szembesülsz, mint a régiekben? Komoly oka lehet
5 kérdés, amit tegyél fel a szerelmednek. Meglephetnek a válaszai

5 kérdés, amit tegyél fel a szerelmednek. Meglephetnek a válaszai
Ezért olyan hasznos, ha ecettel mosol

Ezért olyan hasznos, ha ecettel mosol
„Azért dobott, mert szeplős vagyok.”- A legképtelenebb szakítási indokok

„Azért dobott, mert szeplős vagyok.”- A legképtelenebb szakítási indokok
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK