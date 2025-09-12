Miért ébredsz gyakran hajnali 3-kor? Spirituális és pszichológiai magyarázat

A testünk belső órája
A tudományos kutatások szerint testünk rendelkezik egy úgynevezett cirkadián ritmussal, amely szabályozza az alvás-ébrenlét ciklusokat. Ez a belső óra felelős azért, hogy érezzük, mikor kell lefeküdnünk aludni és mikor van itt az ideje az ébredésnek. Amikor gyakran ébredsz ugyanabban az idősávban, az jelezheti, hogy a cirkadián ritmusod kissé megzavarodott.
Például, ha stresszelsz, esetleg túl sok koffeint fogyasztasz délután vagy este, ezek a tényezők befolyásolhatják a természetes alvási mintádat, így okozva a korai ébredést. Emellett a környezeted hőmérséklete, a szobában lévő fény, vagy akár az ágy kényelmetlensége is hatással lehet a cirkadián ritmusodra.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/5Következő»