iStock

Miért ébredsz gyakran hajnali 3-kor? Spirituális és pszichológiai magyarázat

Farkas Izabella
Írta 2025.09.12.

Biztosan te is tapasztaltad már azt az idegesítő jelenséget, amikor rendszeresen hajnali 3 órakor ébredsz fel, teljesen frissnek és ébernek érezve magad, bár még alig múlt éjfél. Vajon mi állhat ennek a háttérben? A jelenségnek számos oka lehet, melyek között spirituális és pszichológiai magyarázatok is szerepelnek.

A testünk belső órája

A tudományos kutatások szerint testünk rendelkezik egy úgynevezett cirkadián ritmussal, amely szabályozza az alvás-ébrenlét ciklusokat. Ez a belső óra felelős azért, hogy érezzük, mikor kell lefeküdnünk aludni és mikor van itt az ideje az ébredésnek. Amikor gyakran ébredsz ugyanabban az idősávban, az jelezheti, hogy a cirkadián ritmusod kissé megzavarodott.

Például, ha stresszelsz, esetleg túl sok koffeint fogyasztasz délután vagy este, ezek a tényezők befolyásolhatják a természetes alvási mintádat, így okozva a korai ébredést. Emellett a környezeted hőmérséklete, a szobában lévő fény, vagy akár az ágy kényelmetlensége is hatással lehet a cirkadián ritmusodra.

