Ezek a dolgok jobban megölik a szerelmet, mint a megcsalás
O. Zselyke
Írta 2025.08.28.

A párkapcsolatok világában talán az egyik legmegrázóbb tényező, amikor kiderül, hogy a partner hűtlen volt. Azonban sokan nem is sejtik, hogy a megcsalás mellett számos más tényező is komoly veszélyt jelenthet a kapcsolatokra. Ezek az apró, de annál mérgezőbb szokások gyakran észrevétlenül rombolnak le mindent, amit nagy gonddal építettünk fel.

A kommunikáció hiánya

Bármennyire is klisének tűnhet, de a megfelelő és rendszeres kommunikáció kulcsfontosságú egy kapcsolat sikerességéhez. Amikor a párok nem beszélik meg érzéseiket, gondolataikat vagy éppen problémáikat, az könnyen félreértésekhez és negatív érzelmi spirálhoz vezethet.

Az elfojtott érzések és ki nem mondott gondolatok előbb-utóbb robbanhatnak, és amikor ez megtörténik, a kártékony hatás súlyosabb lehet, mint egy egyszeri hűtlenség.

