Divatosan még vitorlázás közben is

Nőként mindig fontos marad számunkra, hogy csinosnak és divatosnak érezzük magunkat. Akár a strandra készülünk, akár vitorlázni, szeretnénk jól érezni magunkat a bőrünkben. Ebben a cikkünkben most éppen ezért adunk néhány tippet ahhoz, hogy a parton is mindig trendik maradhassunk.

Válasszunk csinos darabokat

Az egyszerű, mégis kifinomult ízlés mindig trendi. Amikor az outfitünket állítjuk össze, igyekezzünk olyan öltözéket választani, amely passzol a stílusunkhoz és az egyéniségünket tükrözi. A Dockyard női vitorlázás kategóriájában számtalan modellt találhatunk, amelyek között egészen biztosan rálelhetünk a nekünk tökéletes darabokra.

Egy női vitorlás cipő egy színben hozzá illő shorttal és felsővel kimondottan nőies lehet, ha figyelünk a ruhadarabok szabására. A testalkatunknak megfelelően válogathatunk a karcsúsított és a lazább szabásvonalú modellek közül.

A kényelem is fontos

Ha nem érezzük jól magunkat a bőrünkben, mert nem kényelmes a viseletünk, az meglátszik a kisugárzásunkon is. Nemcsak a színek és a szabás, de a komfortérzet is legalább ilyen fontos. Lábbelik közül válasszunk olyat, amely kellően rugalmas és párnázott talprésszel rendelkezik. A cipő fogja és tartsa a bokánkat, de ne legyen túlságosan szoros sem. A lényeg, hogy akár egy rövid sétát teszünk a parton, akár az egész délutánt egy hajó fedélzetén töltjük, ne fájjon a lábunk.

Ha vitorlázni indulunk, akkor a csúszásgátló talp elengedhetetlen, hogy biztonságosan tudjunk mozogni vele a vizes, csúszósabb felületeken is. A szellőzés is fontos – akár lábbeliről, akár ruhaneműről van szó -, és az is, hogy a textil gyorsan száradjon, hiszen nem szerencsés órákon keresztül olyan felsőben vagy nadrágban szaladgálnunk, amely csuromvíz és nehezen szárad.

Speciális szabású ruhák

Léteznek olyan vízi sportokhoz készült ruhadarabok, amelyeket kifejezetten nők számára terveztek. Ezeknek az alapanyaga megvédi a testünket a nap káros UV-sugárzásától, így hosszabb szabadtéri tartózkodás esetén is óvja az egészségünket. Rendkívül jól szellőző anyagból készülnek, amelyek elvezetik a nedvességet, ennek köszönhetően nem kell az izzadtság miatt aggódnunk, ráadásul extrém gyorsan is száradnak.

Testhezálló szabásukkal ezek a ruhadarabok a nők nagy kedvencei a nyári hónapokban, és rugalmas anyaguknak köszönhetően kényelmes viseletet garantálnak. Szörfözéshez, búvárkodáshoz, vitorlázáshoz és a parti sétákhoz is nagyszerűek még a legforróbb napokon is, mert amellett, hogy nagyon praktikusak és komfortosak, kifejezetten csinosnak is érezhetjük magunkat egy ilyen öltözékben.

Egy tipp a vásárláshoz

