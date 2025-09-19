7 szemetszúró divat baki, amitől olcsónak tűnik a szetted

1. Helytelen méretválasztás
A legfontosabb dolog, amit a divat világában szem előtt kell tartanunk, hogy bármit is viselünk, az megfelelően illeszkedjen hozzánk. A túl nagy vagy túl szűk ruhák, amelyek nem simulnak a test vonalaira, olcsónak hatnak, mintha nem fordítottunk volna elég figyelmet a vásárlás során.
Sokszor csábító lehet megvásárolni egy ruhadarabot, csak mert kedvező az ára, de ha az nem passzol ránk tökéletesen, akkor inkább hagyjuk ott az üzletben. Az ideális az, ha a ruhadarab nem csak méretében, hanem fazonjában is passzol az alakunkra, így biztosan emeli megjelenésünket.
