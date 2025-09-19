7 szemetszúró divat baki, amitől olcsónak tűnik a szetted

Mindannyian tapasztaltuk már, hogy egy gondosan összeállított szett ellenére valami mégsem stimmel az összképpel. Van, hogy az apró részleteken múlik, hogyan érzékelik a ruházatunkat, és vajon tényleg kifejezi-e az általunk vágyott eleganciát vagy stílust. Ennek fényében érdemes átgondolni, mik azok a gyakori divatbakik, amelyek miatt az outfitünk olcsónak tűnhet, és hogyan kerülhetjük el ezeket.

1. Helytelen méretválasztás

A legfontosabb dolog, amit a divat világában szem előtt kell tartanunk, hogy bármit is viselünk, az megfelelően illeszkedjen hozzánk. A túl nagy vagy túl szűk ruhák, amelyek nem simulnak a test vonalaira, olcsónak hatnak, mintha nem fordítottunk volna elég figyelmet a vásárlás során.

Sokszor csábító lehet megvásárolni egy ruhadarabot, csak mert kedvező az ára, de ha az nem passzol ránk tökéletesen, akkor inkább hagyjuk ott az üzletben. Az ideális az, ha a ruhadarab nem csak méretében, hanem fazonjában is passzol az alakunkra, így biztosan emeli megjelenésünket.

