„Minden sötétebb és üresebb” – 3 dolog, amit nem tudtam a depresszióról, amíg nem álltam szemtől szembe vele

A depresszióról sokat olvasunk, sokat hallunk – és mégis, sok mindent csak akkor ért meg igazán az ember, amikor a saját életében találkozik vele. Nálam ez akkor történt meg, amikor beleszerettem valakibe, aki épp ezzel küzdött.

A nyolcvanas évek végén születtem, így én már ahhoz a generációhoz tartozom, akiktől nem idegen az önfejlesztés, a terápia vagy az, hogy segítséget kérjenek. A depresszióról sem akkor hallottam először, és azt hittem, felkészült vagyok. Próbáltam empatikusan állni a témához, de az igazi megértéshez kevés az együttérzés. A depresszió ugyanis nemcsak az érintettet formálja át, hanem azt is, aki mellette van.

Ha az alábbi dolgokat a kezdetektől tudtam volna, azt hiszem, sokat segítenek, de csak nehezen és fájdalmasan tanultam meg őket az út során, miközben a betegséggel küzdő szerelmemmel támogattuk át egymást.

Lehet, hogy soha nem lesz vége

Az egyik legnehezebb felismerés az volt, hogy a depresszió nem feltétlenül egy „betegség”, amit meggyógyítunk, aztán vége. Nem olyan, mint egy influenza, amit kifekszünk, aztán elfelejtünk. Bár vannak, akik csak életük egy szakaszában küzdenek depresszióval, sokan vannak olyanok is, akiknél depresszió sokszor visszatér. Van, hogy akár hónapokra, akár évekre eltűnik, majd egy nap újra kopogtat. Lehet, hogy egy gyógyszer segít, aztán egy napon hirtelen nem működik tovább, és újabbat kell próbálni. A terápia áttörést hozhat, egy váratlan élethelyzet pedig regressziót.

Eleinte azt hittem, ha elég szeretet, elég támogatás, elég „jó időszak” van mögöttünk, akkor egyszer csak kijelenthetjük: ezen túl vagyunk.

De aztán jött egy rosszabb időszak. Majd még egy. És meg kellett tanulnom, hogy nem az a cél, hogy soha többé ne legyen rossz nap. Hanem az, hogy amikor jön, tudjuk: ez csak egy epizód. Már volt ilyen, és kijöttünk belőle. Most is ki fogunk. És bár a félelem ott motoszkálhat, nem szabad, hogy megmérgezze a jó pillanatokat. Depressziós epizódok bármikor jöhetnek, de csak rajtunk áll, hogy hagyjuk-e, hogy a jó időszakokat is megmérgezzék.