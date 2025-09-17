Ezek a csillagjegyek lesznek a legszerencsésebbek októberben

Mérleg: Támogató bolygóállások és harmónia
A Mérleg jegy szülöttei számára ez az időszak különleges lehetőségeket rejt magában. Az október hónapra jellemző egyensúly és harmónia, amit a Mérleg jelképez, most még hangsúlyosabb szerepet kap a bolygók jó indulatának köszönhetően. A Mars és a Vénusz kedvező kapcsolata révén a Mérlegben születettek saját életük több területén is szerencsére találhatnak.
A kapcsolatok terén a Mérleg most képes lesz megtalálni az összhangot, bármilyen kihívás is merüljön fel. A zökkenőmentes kommunikáció és az empátia segíthet abban, hogy a környezetükkel való kapcsolatuk még szorosabbá váljon. Ez az időszak különösen kedvező lehet új kapcsolatok kialakítására is, ahol a Mérleg kedvessége és diplomáciai érzéke fogja vonzani az embereket.
Bak: Szakmai sikerek és anyagi gyarapodás
A Bak jegy szülötteinek október igazán kedvezhet, különösen a szakmai téren. A fokozott munkamorál, ami a Bakokra jellemző, meghozza gyümölcsét ebben az időszakban. A Jupiter és a Plútó kedvező állása segíthet abban, hogy a Bakok energiával és lelkesedéssel tudjanak történeteik alakulásába beavatkozni.
A Baktól ilyenkor elvárható, hogy precízen és céltudatosan végezzék a teendőiket, ami nem marad észrevétlen a munkahelyen. A vezetőség észreveheti a kemény munkát és az elkötelezettséget, ami különböző elismeréseket, esetleg anyagi előnyöket is hozhat. Októberre érdemes tehát a Bakoknak minden energiájukat a szakmai előmenetelbe fektetni, mert a megfelelő időzítéssel jelentős eredményeket érhetnek el.