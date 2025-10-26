Novemberi szerelem horoszkóp: mely jegyek vonzzák egymást?

Novemberben a Kos számára izgalmas időszak következik. Ebben a hónapban különösen vonzónak találják az Oroszlánt, aki tüzes természetével összhangban van a Kos intenzív energiájával. Közös kalandjaik szenvedélyes és dinamikus kapcsolatot eredményezhetnek.
Kos
Emellett a Nyilas is a Kos radarjára kerülhet, hiszen szabadságszerető énjével és optimizmusával új távlatokat nyithat a Kos számára. A Nyilas célratörő stílusa és kalandvágyó természete hosszan tartó kapcsolat ígéretét hordozza, amely tele van felfedezésekkel és közös célokkal.