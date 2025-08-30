Ez a 6 csillagjegy túlságosan törődik azzal, mit gondolnak mások 

A Mérlegek szociális beállítottságú, jó kedélyű emberek, akik híresek arról, hogy minden társaságban feltalálják magukat. A jegy szülötteként könnyen kapcsolatot teremtesz másokkal, és gyakran akkor is a legjobbat látod bennük, ha mások nagyítóval keresik ugyanazt. Szereted a harmóniát és a szerelmet, igazi diplomataként, békefenntartóként éled mindennapjaidat, azonban időnként túlságosan is ráhangolódsz másokra. Ilyenkor elveszíted a saját belső hangodat, ráadásul bizonytalan helyzetekben gyakran másokhoz fordulsz és tőlük várod a végső döntést. Emiatt viszont nehezen húzol határokat és nem mutatod meg saját véleményedet – mert hát mit gondolnak majd mások?



