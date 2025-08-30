Ez a 6 csillagjegy túlságosan törődik azzal, mit gondolnak mások 

Bárki bármit mond, igenis fontosak a visszajelzések. Azonban egyes csillagjegyek jobban érzékenyek arra, mit gondolnak róluk mások. Nézzük, kik aggódnak túl sokat mások véleménye miatt!
1/6 Mérleg
A Mérlegek szociális beállítottságú, jó kedélyű emberek, akik híresek arról, hogy minden társaságban feltalálják magukat. A jegy szülötteként könnyen kapcsolatot teremtesz másokkal, és gyakran akkor is a legjobbat látod bennük, ha mások nagyítóval keresik ugyanazt. Szereted a harmóniát és a szerelmet, igazi diplomataként, békefenntartóként éled mindennapjaidat, azonban időnként túlságosan is ráhangolódsz másokra. Ilyenkor elveszíted a saját belső hangodat, ráadásul bizonytalan helyzetekben gyakran másokhoz fordulsz és tőlük várod a végső döntést. Emiatt viszont nehezen húzol határokat és nem mutatod meg saját véleményedet – mert hát mit gondolnak majd mások?
2/6 Bika
Bika jegyűként mindig két lábbal állsz a földön, miközben kifejezetten keresed az állandóságot és a biztonságot. Azonban a stabilitás iránti vágyad gyakran abba a helyzetbe sodor, hogy túlságosan is mások véleményével vagy elfoglalva. Hajlamos lehetsz arra, hogy a környezeted elvárásai szerint cselekedj, mert nem akarod megingatni a biztonságérzetedet. Bármennyire is makacsnak tartanak mások, mindez csak azért jellemző rád, mert félsz, mi fog történni, ha engedsz a szilárdságodból és elkezdesz rugalmasan alkalmazkodni másokhoz.
Skorpióként mély és intenzív érzésekkel rendelkezel. Sokan félreismernek vagy félreértenek, és talán pont ezért vagy hajlamos túl sokat törődni azzal, mások mit gondolnak rólad. Ez különösen igaz akkor, ha olyan helyzetekkel szembesülsz, amelyekről úgy véled, azok az érzelmi biztonságodat fenyegetik. Gyakran túlgondolod és túlreagálod a kritikákat, ráadásul nagyon nehezen engeded el a sérelmeket, miközben a bosszú sem áll túl távolt tőled. Fontos lenne megtanulnod kezelni az érzelmi reakcióidat, miközben nem hagyod, hogy mások véleménye befolyásolja az önértékelésedet.