Ez a csillagjegyed szerinti rejtett félelmed – amit még magadnak sem vallasz be

A Kosok híresek a bátorságukról és vakmerőségükről, de létezik egy oldal bennük, ami rejtve marad a külvilág elől: a kudarcok miatti félelem. A legsikeresebb Kosok hajlamosak titokban aggódni amiatt, hogy nem felelnek meg mások elvárásainak, és hogy nem tudják teljes mértékben kiaknázni a bennük rejlő potenciált.

Kos

Ez a félelem gyakran a kiégésig hajszolja őket, mivel megpróbálnak mindent egyszerre elérni. Fontos, hogy a Kosok megtalálják a belső békét azzal, hogy felismerik: nem szükséges minden helyzetben tökéletesnek lenniük ahhoz, hogy értékesek legyenek.

