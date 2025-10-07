5 csillagjegy, akinek a novemberi újhold sorsfordító döntést hoz

Az újhold intenzív energiái a Kos számára természetes lendületet adnak a cselekvésre. Ebben az időszakban erőteljes vágyat érezhetnek arra, hogy valami újat kezdjenek. Akár egy régóta tervezett projekt indul el, akár egy személyes kapcsolat frissül fel, a Kosok számára ez a fázis ragyogó lehetőségeket nyújt az önmegvalósításra.

Kos: Az új kezdet lehetősége

A csillagok állása miatt a Kosok gyakran érzik magukat kihívás előtt állóknak, de az újhold hatására ez az érzés sokkal inkább motivációt adhat, mint stresszt. Ha eddig bizonytalanok voltak, most eljött az idő, hogy magabiztosan lépjenek előre, és válasszanak egyenes utat terveik megvalósítása felé.

