5 csillagjegy, akinek hatalmasat változhat az élete novemberben

Kosként november a mélyreható átalakulások hónapját jelenti számodra. Az Skorpióban levő újhold arra ösztönöz, hogy tűzz ki magad elé gyógyulási és megújulási szándékokat, legyenek terveid ebben az irányban! Használd ki ezt az időszakot, hogy felfedezd a benned rejlő erőforrásokat, de nagyon fontos, hogy a számvetés mellett iktass be némi pihenést is. Fókuszba kell kerülnie ebben a hónapban a pénzügyi stabilitásnak és a személyes értékeknek is: ne félj változtatni a pénzügyi szokásaidon, és maradj nyitott az új lehetőségekre, mert ezek most nagyban gazdagíthatják az életedet, továbbá jelentős változásokat indíthatnak el.



