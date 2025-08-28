Ez a 3 csillagjegy hajlamos másokra vetíteni bizonytalanságát – ezért teszik! 

Szűz jegyűként híres vagy a maximalizmusodról, ami életed minden területén megmutatkozik. Magas színvonalat tartasz fenn a szakmai életedben, az otthonod tisztaságát illetően, de még a kapcsolataidban is annyira igyekszel rendet tartani, amennyire csak lehet. Ugyan tudod, hogy a tökéletességre való törekvés időnként problémákat, fennakadásokat okoz, egyszerűen nem vagy hajlandó kevesebbel megelégedni. Ebből adódik, hogy hajlamos vagy ellenségesen reagálni, amikor azt látod, mások nem tesznek meg mindent vagy legalábbis nem úgy, ahogy te elvárnád. Az ekkor jelentkező reakcióid nem feltétlenül a másik személy hibáira utalnak, hanem inkább a saját munkamorálodat és hozzáállásodat tükrözik – aminek a mélyén gyakran a jól titkolt bizonytalanságod áll. Ahhoz, hogy ezen javíts, néha meg kell próbálnod elengedni a dolgokat és elfogadni a tökéletlenséget.



Tipp: Az első lépés a bizonytalanságod kezelésében az önismereted fejlesztése. Ismerd fel, milyen helyzetek keltenek kétségeket benned, és próbáld megérteni, miért érzed így magadat tőlük!



