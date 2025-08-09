Ezek a csillagjegyek sosem felejtenek el egy árulást

Skorpió: az érzelem mélységeinek mestere
A Skorpió jegy szülötteiről közismert, hogy intenzíven élik meg érzelmeiket. Amikor megbántják őket, nemcsak a méltánytalanság érzése, hanem a személyes árulás élménye is mély nyomot hagy a lelkükben. A Skorpiók hajlamosak arra, hogy sokáig rágódjanak sérelmeiken, és a megbocsátás náluk sokszor csak látszólagos, hiszen az esetet biztosan nem felejtik el.
A jegy uralkodó bolygója, a Plútó, amely a titkok, a rejtélyek és az átalakulás bolygója, különösen érzékennyé teszi a Skorpiókat az árulás érzésére. Ha valaki megbántja őket, a végtelen érzelmi mélységeikben őrzik a fájdalmat, és egykori barátságból sosem lesz már a régi.
