Ez a zodiákusod illóolaja – Tökéletesen illik a személyiségedhez

Az illóolajok jótékony hatása bizonyított tény, de akik nyitottak az ezotériára, úgy vélik, a különféle növényekből, virágokból sajtolt olajak hatása és bizonyos csillagjegyek természete tökéletes párosítást alkot. Nézd meg, neked melyik aroma javasolt!
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?
1/12 Kos
A Kosok hajlamosak arra, hogy gondolkodás nélkül mindenbe beleugorjanak, ennek pedig az lehet a vége, hogy elég nagy káosz közepén találják magukat.
A citrom, ami a megújulás, a tiszta, friss gondolatok illóolaja, segít nekik, hogy rendet tegyenek maguk körül, leszámoljanak a negatív gondolatokkal és félretegyék a problémáikat, rendszerezzék a feladataikat, és a korábbi problémák hátrahagyásával, friss gondolatokkal, tettre készen álljanak egy új feladathoz.