Ez a zodiákusod illóolaja – Tökéletesen illik a személyiségedhez

A Kosok hajlamosak arra, hogy gondolkodás nélkül mindenbe beleugorjanak, ennek pedig az lehet a vége, hogy elég nagy káosz közepén találják magukat.



A citrom, ami a megújulás, a tiszta, friss gondolatok illóolaja, segít nekik, hogy rendet tegyenek maguk körül, leszámoljanak a negatív gondolatokkal és félretegyék a problémáikat, rendszerezzék a feladataikat, és a korábbi problémák hátrahagyásával, friss gondolatokkal, tettre készen álljanak egy új feladathoz.



