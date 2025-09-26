Ez a csillagjegyed mérgező tulajdonsága és így tudsz javítani rajta 

A Bikák híresek a kitartásukról és stabilitásukról, de van egy másik oldaluk is, ami kevésbé szimpatikus. A harag érzése gyakran ott lapul a felszín alatt, és amikor valami kizökkent az egyensúlyodból, haragod szinte forró lávaként törhet elő. Ilyenkor pusztítást hagysz magad után, amit később jellemzően megbánsz, de makacsságod miatt nem igazán akarod beismerni a történteket. Ahhoz, hogy ezen javíts, fontos, hogy megtanuld kezelni az érzelmeidet és a hangulatodat. Amikor úgy érzed, hogy kezded elveszíteni az irányítást, lépj egy lépést hátra, és próbálj meg nyugodt maradni.



