Ez a csillagjegyed mérgező tulajdonsága és így tudsz javítani rajta 

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.26.

Nem mindig hozzuk a legjobb oldalunkat, a „mérgező” jellemvonásaink azonban nem feltétlenül jelentenek végzetes hibákat. Tekints rájuk kihívásként, amiket feldolgozva jobb emberré válhatsz!

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

1/12 Kos – Türelmetlenség

Kos – Türelmetlenség
Kosként állandóan pörögsz, tele vagy energiával és lendülettel. Mindig készen állsz a következő „nagy dologra”, de éppen ez az állandó rohanás az, ami miatt gyakran elveszíted a türelmedet. Türelmetlenséged nemcsak neked árt, hanem a környezetednek is. Ahhoz, hogy ezen javíts, próbálj meg tudatosan lassítani! Gyakorold a meditációt vagy jógázz, sétálj az erdőben! A jelenben maradva képes leszel jobban értékelni a pillanatot és kevésbé fogsz idegeskedni azon, ami még előtted áll.

2/12 Bika – Harag

Bika – Harag
A Bikák híresek a kitartásukról és stabilitásukról, de van egy másik oldaluk is, ami kevésbé szimpatikus. A harag érzése gyakran ott lapul a felszín alatt, és amikor valami kizökkent az egyensúlyodból, haragod szinte forró lávaként törhet elő. Ilyenkor pusztítást hagysz magad után, amit később jellemzően megbánsz, de makacsságod miatt nem igazán akarod beismerni a történteket. Ahhoz, hogy ezen javíts, fontos, hogy megtanuld kezelni az érzelmeidet és a hangulatodat. Amikor úgy érzed, hogy kezded elveszíteni az irányítást, lépj egy lépést hátra, és próbálj meg nyugodt maradni.

Olvass még a témában

3/12 Ikrek – Megbízhatatlanság

Ikrek – Megbízhatatlanság
Ikrekként mindig tele vagy új ötletekkel és tervekkel, de néha annyira szétszórt lehetsz, hogy mások félreértenek és megbízhatatlannak tartanak. Olyan gyorsan változtatod a terveidet és a véleményedet, hogy nehéz veled lépést tartani vagy rád támaszkodni. Ezen úgy javíthatsz, hogy tudatosan figyelsz arra, mit ígérsz, és megpróbálsz valóban elköteleződni a dolgok mellett. Fontos, hogy mások is tudják, számíthatnak rád, mert ezáltal erősítheted az olyannyira fontos bizalmat a kapcsolataidban.

Ez a csillagjegyed mérgező tulajdonsága és így tudsz javítani rajta 

