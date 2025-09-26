Ez a csillagjegyed mérgező tulajdonsága és így tudsz javítani rajta 

Nem mindig hozzuk a legjobb oldalunkat, a „mérgező” jellemvonásaink azonban nem feltétlenül jelentenek végzetes hibákat. Tekints rájuk kihívásként, amiket feldolgozva jobb emberré válhatsz!
1/12 Kos – Türelmetlenség
Kosként állandóan pörögsz, tele vagy energiával és lendülettel. Mindig készen állsz a következő „nagy dologra”, de éppen ez az állandó rohanás az, ami miatt gyakran elveszíted a türelmedet. Türelmetlenséged nemcsak neked árt, hanem a környezetednek is. Ahhoz, hogy ezen javíts, próbálj meg tudatosan lassítani! Gyakorold a meditációt vagy jógázz, sétálj az erdőben! A jelenben maradva képes leszel jobban értékelni a pillanatot és kevésbé fogsz idegeskedni azon, ami még előtted áll.
2/12 Bika – Harag
A Bikák híresek a kitartásukról és stabilitásukról, de van egy másik oldaluk is, ami kevésbé szimpatikus. A harag érzése gyakran ott lapul a felszín alatt, és amikor valami kizökkent az egyensúlyodból, haragod szinte forró lávaként törhet elő. Ilyenkor pusztítást hagysz magad után, amit később jellemzően megbánsz, de makacsságod miatt nem igazán akarod beismerni a történteket. Ahhoz, hogy ezen javíts, fontos, hogy megtanuld kezelni az érzelmeidet és a hangulatodat. Amikor úgy érzed, hogy kezded elveszíteni az irányítást, lépj egy lépést hátra, és próbálj meg nyugodt maradni.
Ikrekként mindig tele vagy új ötletekkel és tervekkel, de néha annyira szétszórt lehetsz, hogy mások félreértenek és megbízhatatlannak tartanak. Olyan gyorsan változtatod a terveidet és a véleményedet, hogy nehéz veled lépést tartani vagy rád támaszkodni. Ezen úgy javíthatsz, hogy tudatosan figyelsz arra, mit ígérsz, és megpróbálsz valóban elköteleződni a dolgok mellett. Fontos, hogy mások is tudják, számíthatnak rád, mert ezáltal erősítheted az olyannyira fontos bizalmat a kapcsolataidban.