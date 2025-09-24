Hogyan kezeled, ha irigységet érzel valaki iránt? Csillagjegyed szerint így
iStock

Hogyan kezeled, ha irigységet érzel valaki iránt? Csillagjegyed szerint így

Farkas Izabella
Írta 2025.09.24.

Sokan tapasztalják, hogy néha irigység támad bennük mások sikerei, tulajdonságai vagy élete láttán. Ez az érzés teljesen emberi, de nem mindegy, hogyan kezeljük. Nézzük meg, hogyan reagál egyik vagy másik csillagjegy az irigység érzésére, és milyen stratégiákkal érdemes megküzdeni vele.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Kos

A Kos szülötteinek természetes versengő jelleme van, és az irigység gyakran az ő motivációjuk forrása lehet. Amikor az irigység megjelenik, hajlamosak arra, hogy azonnal versenyezni kezdjenek a másik féllel. Ez előnyükre válhat, ha sikerül pozitív módon hasznosítaniuk. A Kos számára fontos lenne, hogy felismerje, az irigység csak lendületet adhat, nem pedig elhomályosítja az ítélőképességét.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

