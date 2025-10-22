Csillagjegyed árnyai: ez az, amit nem tudsz elengedni a múltadból
iStock

Csillagjegyed árnyai: ez az, amit nem tudsz elengedni a múltadból

Farkas Izabella
Írta 2025.10.22.

Néha úgy tűnik, hogy mindannyian hordozunk magunkkal valamit a múltunkból, amitől képtelenek vagyunk megszabadulni. Az asztrológia szerint a csillagjegyek meghatározó szerepet játszanak abban, hogy milyen régi sebeket cipeltünk tovább. Lássuk, milyen múltbeli hatások árnyékolják be a jelenünket a csillagjegyeink alapján.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Kos: kihívások kényszere

A Kosok számára a múltbeli kihívások jelentik az igazi próbatételt. Ezek az emlékek gyakran formai jelentőséggel bírnak, hiszen a Kos mindig az új kalandokat keresi. Mégis, az eltékozolt lehetőségek vagy a nem megnyert versenyek emléke nehezen ereszti.

Ez a belső vágy a folytonos győzelemre hajtja őket, de néha érdemes lenne megállni és értékelni azt, amit már elértek. Az út maga is lehet olyan fontos, mint a cél.

