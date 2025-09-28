A csillagjegyed szerint így reagálsz leginkább a kritikára

Az asztrológia sokszor lenyűgöző betekintést nyújthat arról, hogyan viselkedünk különböző helyzetekben. Ahogy a csillagok állása hatással lehet a személyiségünk alakulására, úgy meghatározhatja azt is, hogyan fogadjuk a kritikát. Nézzük meg, hogy a tizenkét csillagjegy közül te hogyan reagálsz a bírálatra!

Kos

A Kos, mint tűzjegy, gyakran szenvedélyes és dinamikus. Amikor kritikával találkozik, kezdetben hajlamos lehet fellobbanni. Az impulszivitása miatt az első reakciója lehet támadó, visszavágó. Azonban miután elmúlik a kezdeti düh, képes megfontolni a szavakat, és a konstruktív visszajelzésből tanulni.

Bika

A Bika stabilitásra és biztonságra törekszik, így a kritikát gyakran személyes támadásként élhetik meg. Szeretnek kitartani saját nézeteik mellett, és nehezen fogadják el, ha valaki megkérdőjelezi ezek helyességét. Egy békés, logikus beszélgetés azonban segítheti őket abban, hogy megnyíljanak a másik fél véleménye felé.

