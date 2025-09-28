A csillagjegyed szerint így reagálsz leginkább a kritikára
Unsplash

Címlap / Életmód / Ezotéria / A csillagjegyed szerint így reagálsz...

A csillagjegyed szerint így reagálsz leginkább a kritikára

Farkas Izabella
Írta 2025.09.28.

Az asztrológia sokszor lenyűgöző betekintést nyújthat arról, hogyan viselkedünk különböző helyzetekben. Ahogy a csillagok állása hatással lehet a személyiségünk alakulására, úgy meghatározhatja azt is, hogyan fogadjuk a kritikát. Nézzük meg, hogy a tizenkét csillagjegy közül te hogyan reagálsz a bírálatra!

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Kos

A Kos, mint tűzjegy, gyakran szenvedélyes és dinamikus. Amikor kritikával találkozik, kezdetben hajlamos lehet fellobbanni. Az impulszivitása miatt az első reakciója lehet támadó, visszavágó. Azonban miután elmúlik a kezdeti düh, képes megfontolni a szavakat, és a konstruktív visszajelzésből tanulni.

Bika

A Bika stabilitásra és biztonságra törekszik, így a kritikát gyakran személyes támadásként élhetik meg. Szeretnek kitartani saját nézeteik mellett, és nehezen fogadják el, ha valaki megkérdőjelezi ezek helyességét. Egy békés, logikus beszélgetés azonban segítheti őket abban, hogy megnyíljanak a másik fél véleménye felé.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Későn vagy korán házasodik majd? Születési hónapja elárulja

Későn vagy korán házasodik majd? Születési hónapja elárulja
Még mindig magas a parlagfű koncentrációja – Ez az, ami ilyenkor segít

Még mindig magas a parlagfű koncentrációja – Ez az, ami ilyenkor segít
Ezeket a karácsonyi ételeket szeretjük – csillagjegyünk szerint

Ezeket a karácsonyi ételeket szeretjük – csillagjegyünk szerint
Még mindig erős a parlagfű koncentráció és a csalán is támad

Még mindig erős a parlagfű koncentráció és a csalán is támad
Az ártatlan flört is megcsalás? Innen tudhatod, hogy átlépted a határt

Az ártatlan flört is megcsalás? Innen tudhatod, hogy átlépted a határt
Rákgyógyító szupergyümölcs a mangosztán? Utánanéztünk!

Rákgyógyító szupergyümölcs a mangosztán? Utánanéztünk!
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK