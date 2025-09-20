A csillagjegyed alapján most ezt kell elengedned az őszi napéjegyenlőség után
A csillagjegyed alapján most ezt kell elengedned az őszi napéjegyenlőség után

Farkas Izabella
Írta 2025.09.20.

Az őszi napéjegyenlőség az év egy különleges pontja, amikor a nappal és az éjszaka hossza egyenlővé válik. Minden évben szeptember 23-án következik be, és ez idén, 2025-ben is pontosan ezen a napon esedékes. Ez az időszak hívja fel a figyelmünket arra, hogy meg kell találnunk az életünkben a szükséges egyensúlyt, és hogy miben szükséges változtatni ahhoz, hogy harmonikusabbá válhasson az életünk a természet adta rend szerint.

Az ősz mindig az elengedés, a megújulás és a személyes fejlődés ideje. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy a csillagjegyünk alapján mire fókuszáljunk ebben az időszakban és mit engedjünk el, hogy utat engedjünk az új lehetőségeknek.

Kos: A versengést engedd el

A Kos számára az őszi napéjegyenlőség emlékeztetőként szolgálhat arra, hogy a szüntelen versengés és bizonyítási vágy túlságosan sok energiájukat emésztheti fel. Az elengedés során érdemes a türelmet és együttműködést előtérbe helyezni, ami által könnyebben elérhetik céljaikat és jobban megélhetik a kis dolgok örömeit is.

Habár a Kosoknak természetes, hogy minden napot kihívásként élnek meg, emlékezzenek arra, hogy nem szükséges mindig élen járniuk. Néha az is elég, ha elfogadják, hogy mások is képességesek és értékesek.

