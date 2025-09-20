A csillagjegyed alapján most ezt kell elengedned az őszi napéjegyenlőség után

Az ősz mindig az elengedés, a megújulás és a személyes fejlődés ideje. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy a csillagjegyünk alapján mire fókuszáljunk ebben az időszakban és mit engedjünk el, hogy utat engedjünk az új lehetőségeknek.
Kos: A versengést engedd el
A Kos számára az őszi napéjegyenlőség emlékeztetőként szolgálhat arra, hogy a szüntelen versengés és bizonyítási vágy túlságosan sok energiájukat emésztheti fel. Az elengedés során érdemes a türelmet és együttműködést előtérbe helyezni, ami által könnyebben elérhetik céljaikat és jobban megélhetik a kis dolgok örömeit is.
Habár a Kosoknak természetes, hogy minden napot kihívásként élnek meg, emlékezzenek arra, hogy nem szükséges mindig élen járniuk. Néha az is elég, ha elfogadják, hogy mások is képességesek és értékesek.
