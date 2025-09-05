Csillagjegyed szerint: ezzel a bolygóval vagy a legerősebb kapcsolatban
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Ezotéria / Csillagjegyed szerint: ezzel a...

Csillagjegyed szerint: ezzel a bolygóval vagy a legerősebb kapcsolatban

Farkas Izabella
Írta 2025.09.05.

A csillagjegyek és az asztrológia világa számtalan titkot rejt, amit érdemes felfedezni. Az egyik legérdekesebb aspektus, hogy minden csillagjegynek van egy bolygója, amelyhez szoros kapcsolat fűzi. Ezek a bolygók hatással vannak jellemünkre, döntéseinkre és az életünk különböző területeire. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, melyik bolygóval állsz a legerősebb kapcsolatban, a csillagjegyed alapján.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Kos és a Mars

A Kos jegy szülötteit a Mars uralja, ami határozottságot és dinamizmust kölcsönöz nekik. Ez a bolygó tüzes energiával áldja meg a kosokat, amit a mindennapokban bátran felhasználhatnak céljaik eléréséhez. A Mars ösztönzi őket arra, hogy lelkesedéssel és tenni akarással közelítsenek minden új kezdeményezéshez.

A Kos ember számára a Mars valóságos erőforrás, amely segít áthidalni a legnehezebb helyzeteket is. Mintha egy belső motor lenne, amivel soha nem merülnek le teljesen a Kosok.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/12
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ez a rendkívüli nő 120 bántalmazott elefántot mentett meg – dokumentumfilm készült belőle

Ez a rendkívüli nő 120 bántalmazott elefántot mentett meg – dokumentumfilm készült belőle
Melyik Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint?

Melyik Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint?
Van 5 tippünk, mire használd a megmaradt sütőtöködet

Van 5 tippünk, mire használd a megmaradt sütőtöködet
Kettős mérce egy nő és egy férfi életében és amitől mégsem működik

Kettős mérce egy nő és egy férfi életében és amitől mégsem működik
Ennyire van rend nálad, csillagjegyed szerint

Ennyire van rend nálad, csillagjegyed szerint
5 alternatív karácsonyfa-projekt, ha nem (csak) a hagyományos fát szeretnéd

5 alternatív karácsonyfa-projekt, ha nem (csak) a hagyományos fát szeretnéd
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK